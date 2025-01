Vietnam - Laos : le Premier ministre exhorte à promouvoir les échanges entre les deux peuples

Durant son séjour au Laos, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 10 janvier à Vientiane, le président du Comité central de l'Association d'amitié Laos - Vietnam, Boviengkham Vongdara, et la vice-présidente du Comité central du Front lao d’édification nationale, Inlavanh Keobounphanh.

>> Réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos

>> Le Vietnam et le Laos s'orientent vers les relations commerciales durables

>> La conférence sur la coopération en matière d'investissement Vietnam - Laos

>> Mise en chantier du Parc de l'amitié Laos - Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a déclaré apprécier les résultats de la coopération entre ces deux organisations lao et le Front de la Patrie du Vietnam, l’Association d’amitié Vietnam-Laos et d’autres organisations vietnamiennes concernées, contribuant à promouvoir les échanges entre les deux peuples et à les sensibiliser aux relations spéciales des deux pays.

Pham Minh Chinh a appelé les organisations des deux pays à continuer à chercher à améliorer leurs échanges pour une meilleure performance, à multiplier les activités d’échange, notamment dans le domaine culturel…

Selon lui, en 2025, il est nécessaire aux deux parties de se coordonner étroitement pour organiser avec succès les événements majeurs des deux pays tels que le 70e anniversaire de la fondation du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), le 50e de la fondation de la République démocratique populaire lao, le 105e de la naissance du Président Kaysone Phomvihane, le 95e de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV), le 80e de la fondation de la République socialiste du Vietnam, le 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh et le 50e de la Libération du Sud et de la Réunification nationale du Vietnam.

De son côté, Boviengkham Vongdara a déclaré espérer que le Premier ministre Pham Minh Chinh continuerait à soutenir la coopération entre les Associations d’amitié des deux pays dans les temps à venir.

L'Association d'amitié Laos - Vietnam fera tout son possible pour favoriser les relations Laos - Vietnam, a-t-il affirmé.

VNA/CVN