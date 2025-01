Le Premier ministre félicite la VTV pour ses succès de 2024

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté la Télévision nationale du Vietnam (VTV) à adopter une approche innovante et une vision stratégique, à diversifier ses produits et plateformes, et à mieux cibler les spectateurs. Ces recommandations ont été formulées lors de la réunion annuelle de la VTV, samedi matin 11 janvier, consacrée au bilan de 2024 et à la définition des orientations pour 2025.

>> Lancement d'un nouveau programme d'enseignement de la langue vietnamienne

>> Un nouveau programme télévisé sur les Vietnamiens exceptionnels

>> Tilleul-Saison Verte, une passionnante rétrospective des liens Vietnam - France

Photo : VNA/CVN

Lors de son intervention, le Premier ministre a félicité la VTV pour son rôle essentiel dans la diffusion des politiques et des orientations du Parti et de l'État tout au long de l'année 2024. Durant 55 ans de fondation et de développement, la chaîne a contribué à l'amélioration des connaissances de la population et à l'enrichissement de leur vie spirituelle. Elle a su s'affirmer en tant que chaîne nationale et agence multimédia de premier plan, réalisant brillamment les tâches qui lui ont été confiées et obtenant des résultats exceptionnels.

La VTV s’est distinguée par son rôle de relais entre la voix du peuple et les décideurs politiques, contribuant à créer un consensus social et à renforcer la confiance dans le développement national. Elle a également été active dans la lutte contre les opinions erronées et hostiles, ainsi que dans la protection des fondements idéologiques du Parti. En informant sur les événements politiques majeurs et en partageant les activités des dirigeants du Parti et de l'État avec les publics nationaux et étrangers, la VTV a aidé à rehausser la position internationale du Vietnam et à améliorer les connaissances et de la vie spirituelle des gens..

Photo : VNA/CVN

Un des points forts de 2024 a été l'accent mis par la VTV sur la transformation numérique et l'application des technologies modernes. L'investissement dans des équipements de pointe a permis à la chaîne de répondre aux exigences de production dans l'environnement technologique de l'ère 4.0.

En reconnaissance de ces efforts, le Premier ministre a salué les contributions de la VTV au développement socio-économique du pays, soulignant son rôle clé pour atteindre les 15 objectifs socio-économiques fixés pour 2024, tous atteints ou dépassés.

Pour 2025, Pham Minh Chinh a défini plusieurs priorités stratégiques pour la VTV :

Renouvellement et innovation : La chaîne doit exploiter pleinement ses atouts en tant que média national, tout en adoptant des pratiques concrètes pour devenir une chaîne de télévision de premier plan en Asie du Sud-Est et prestigieuse à l'échelle mondiale.

Promotion de la communication multimédia : La création d’une chaîne de télévision nationale dédiée aux relations extérieures en langue étrangère a été soulignée, conformément à la conclusion 57 du Politburo.

Développement de produits culturels et artistiques : La VTV est appelée à intensifier la production de contenus culturels et de divertissement de haute qualité, participant activement au développement de l’industrie culturelle.

Promotion de l'image du Vietnam : La chaîne doit continuer à promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple sur la scène internationale.

En conclusion, le Premier ministre a insisté sur l’importance de la transformation numérique et de l’amélioration des capacités technologiques. Il a également appelé à renforcer la formation des ressources humaines et à bâtir une organisation du Parti au sein de la VTV propre et puissante.

VNA/CVN