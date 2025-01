Lancement d'un site web pour valoriser la nature et la culture de Brunei

Photo : VNA/CVN

Ce site web https://www.bruneicharm.com/ offre un aperçu captivant de ses paysages naturels, de sa culture et de son peuple. Il met en lumière l'importance des échanges culturels dans le renforcement des relations bilatérales avec le Vietnam, tout en témoignant du dynamisme du développement technologique et de son rôle clé dans la coopération entre les deux pays.

Les discussions avec l'ambassade du Vietnam ont révélé un consensus : les technologies numériques offrent un potentiel immense pour renforcer la coopération culturelle, touristique et humaine entre les deux pays, ainsi que les échanges entre leurs populations.

Mme Salinah Binti Haji Mohd Salleh, directrice générale du département du développement du tourisme au ministère des Ressources naturelles et du Tourisme de Brunei, a présenté ses projets visant à exploiter les applications numériques dans le domaine touristique. Elle prévoit de collaborer avec des influenceurs sur les réseaux sociaux, notamment ceux provenant de pays comme le Vietnam, pour promouvoir le tourisme de Brunei en 2025.

Selon elle, le numérique est essentiel pour promouvoir l'image du Vietnam et de ses richesses naturelles auprès des partenaires brunéiens, tout en facilitant les échanges culturels.

L’idée de créer un site web de photos sur Brunei est née d’un programme de coopération pour l’accueil de stagiaires organisé par l’ambassade du Vietnam à Brunei et l’Académie diplomatique du Vietnam. Dans ce cadre, un groupe de stagiaires a activement développé et conçu divers produits numériques, publications et vidéos promotionnels sur le Vietnam, tout en lançant l’initiative d’un site web bilingue (vietnamien et anglais) sur Brunei. Ce projet vise à fournir des informations sur les paysages, la culture et les habitants de Brunei à un large public.

VNA/CVN