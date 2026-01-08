Clôture du XIIe Congrès national du Parti révolutionnaire populaire lao

Le XII e Congrès national du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) s'est achevé avec succès à Vientiane le 8 janvier.

Durant les trois jours du Congrès, les délégués ont examiné et adopté à l'unanimité une série de documents importants, notamment le Rapport politique du 11e Comité central du Parti, la troisième Plateforme politique du PRPL, le 10e plan quinquennal de développement socio-économique 2026-2030, les Statuts révisés du Parti et la Résolution du XIIe Congrès du Parti.

Ces documents revêtent une importance particulière pour le Laos, qui poursuit son processus de renouveau national, consolide son système démocratique populaire et s'engage résolument sur la voie du socialisme.

Plus tôt dans la journée, la première séance plénière du 12e Comité central du Parti a élu les principaux dirigeants du Parti. Thongloun Sisoulith a été réélu secrétaire général du Comité central du LPRP pour le mandat 2026-2030.

Le général Vilay Lakhamfong a été élu membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, tandis que Vanxay Phongsavanh a été élu président de la Commission d'inspection du Comité central du Parti, qui comprend également six vice-présidents.

Lors de la séance plénière, le 12e Comité central du Parti a également élu 13 membres au Bureau politique et élu le Secrétariat du Comité central du Parti, composé de 11 membres.

Auparavant, le Congrès avait élu 73 membres titulaires du 12e Comité central du Parti, ainsi que 15 membres suppléants, marquant ainsi une étape importante dans le renforcement de la direction du Parti pour ce nouveau mandat.

