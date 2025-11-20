Le gouvernement japonais s'inquiète des fluctuations "à sens unique" du yen

Le gouvernement japonais s'est dit jeudi 20 novembre préoccupé par les fluctuations " à sens unique " et " rapides " du yen, qui a perdu presque 9% de sa valeur face au dollar en six mois, et donnent lieu à d'intenses spéculations sur un possible plan de relance.

>> Le yen poursuit sa glissade, la pression monte sur la Banque du Japon

>> La Bourse de Tokyo dévisse de 3%, déprimée par le rebond du yen

>> Bourse de Tokyo : le Nikkei rebondit nettement à l'ouverture après une chute de 12% la veille

>> La Banque du Japon maintient inchangés ses taux, sur fond d'"incertitudes"

Photo : AFP/VNA/CVN

Jeudi 20 novembre vers 06h00 GMT, le billet vert s'échangeait pour 157,53 yens, contre 144,33 yens le 20 mai. La monnaie nippone est tombée à son plus bas niveau face au dollar depuis janvier.

"Nous observons actuellement des mouvements à sens unique et rapides sur le marché des changes, ce qui nous inquiète", a déclaré le secrétaire général du gouvernement, Minoru Kihara, devant les journalistes.

"Le gouvernement surveille de près les fluctuations excessives et les mouvements désordonnés, y compris les mouvements spéculatifs sur le marché des changes, avec une vigilance accrue", a-t-il ajouté.

Le taux de change glisse "avec cette sorte de lenteur inquiétante que les responsables politiques à Tokyo font mine de tolérer mais qu'ils n'accueillent absolument pas favorablement", a commenté Stephen Innes de SPI Asset Management.

"Nous sommes tout près du moment où la +vigilance verbale+ se transforme en une intervention réelle et tangible", a-t-il estimé.

La dernière intervention du gouvernement nippon sur le marché des changes pour soutenir le yen remonte à juillet 2024.

Face à l'inflation galopante et à l'économie fragile du Japon, la Première ministre Sanae Takaichi prépare un budget additionnel massif pour soutenir les ménages japonais.

Son gouvernement devrait approuver vendredi le plan de relance -le troisième en trois ans- selon des médias locaux, qui en évaluent le montant à 21.300 milliards de yens (117,3 milliards d'euros), dont 2.700 milliards de yens de réductions d'impôts.

Beaucoup s'inquiètent que ce plan n'alourdisse davantage la dette déjà colossale du Japon, ce qui a fait grimper les rendements des obligations d'État à des niveaux record cette semaine.

"De plus, une perte de confiance dans la politique budgétaire et monétaire pourrait affaiblir le yen, ce qui ferait grimper les prix", annulant ainsi les effets du plan de relance, a estimé Takahide Kiuchi, économiste en chef à l'Institut de recherche Nomura.

Le gouvernement veut "réduire le ratio dette publique/PIB afin d'assurer la viabilité budgétaire et de préserver la confiance des marchés", a assuré Minoru Kihara.

Un expert conseillant Mme Takaichi a par ailleurs indiqué cette semaine que la Banque du Japon ne devrait pas relever ses taux avant mars prochain.

Si le plan de relance est mis en œuvre efficacement, la demande intérieure pourrait augmenter dès le premier trimestre de l'année prochaine, et "selon la situation, les conditions pourraient être réunies pour une hausse des taux dès mars", a-t-il estimé.

AFP/VNA/CVN