Léon XIV convoquera à nouveau tous les cardinaux au Vatican fin juin

Les cardinaux du monde entier ont achevé jeudi soir 8 janvier deux jours de discussions sur les orientations de l'Église catholique autour du pape Léon XIV qui les a à nouveau convoqués fin juin, a annoncé le Vatican.

Cette décision confirme la volonté du pape américain d'engager l'Église dans une gouvernance collégiale, après les critiques formulées contre son prédécesseur François pour son administration jugée parfois trop personnelle au cours de ses 12 ans de pontificat.

Lors de réunions préparatoires avant le conclave en mai, les cardinaux eux-mêmes avaient demandé d'introduire davantage d'horizontalité et de consultations dans les prises de décision.

Mercredi et jeudi 8 janvier, les "princes de l'Église", électeurs et non électeurs, ont échangé par petits groupes sur l'évangélisation et la synodalité, c'est à dire la gouvernance de l'Église fondée sur l'écoute et la coresponsabilité des fidèles.

"Le pape a souligné la continuité avec le Concile Vatican II" (1962-65) qui a fait entrer l'Église dans l'ère moderne, a déclaré aux journalistes le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, lors d'une conférence de presse jeudi soir.

Léon XIV a invité les cardinaux à se réunir de nouveau pendant deux jours fin juin. "Il a ensuite été décidé de pérenniser ces rencontres annuellement, en les portant à trois ou quatre jours", a-t-il précisé.

Le pape américain "veut instaurer un dialogue collégial, il veut écouter. Il veut travailler non seulement avec les cardinaux, mais aussi avec d'autres, afin de servir l'Église le mieux possible", a confié le cardinal sud-africain Stephen Brislin.

Le cardinal colombien Luis José Rueda Aparicio a souligné "la profonde préoccupation" du pape pour la situation au Venezuela et ses efforts pour "encourager le dialogue et rechercher un consensus".

Après une année de transition, marquée par la reprise des grands chantiers laissés par son prédécesseur - notamment le Jubilé 2025, "Année sainte" de l'Église, cette assemblée marque l'entrée de plain-pied dans la magistère de Léon XIV.

Outre les consistoires ordinaires publics, principalement voués à créer de nouveaux cardinaux, le chef de l'Église catholique a le pouvoir de convoquer des consistoires extraordinaires, une assemblée réunissant l'ensemble du collège cardinalice pour discuter de sujets importants.

