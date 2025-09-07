Le PM japonais a décidé de démissionner

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a fait part de son intention de démissionner afin d'éviter de nouvelles divisions au sein du Parti libéral-démocrate (PLD), a rapporté dimanche 7 septembre la chaîne nationale NHK.

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Cette décision intervient à la veille du 8 septembre, date à laquelle le parti doit décider s'il convient d'organiser une élection présidentielle extraordinaire, alors que les appels à la démission de M. Ishiba se multiplient.

M. Ishiba doit tenir une conférence de presse dimanche à 18h00, heure locale.

Au sein du PLD, 130 des 295 membres de la Diète (parlement japonais) seraient favorables à la tenue d'une élection présidentielle anticipée. Parmi eux figurent des personnalités de premier plan ainsi que des membres du cabinet de M. Ishiba, selon la NHK.

Au niveau préfectoral, 18 des 47 sections locales ont déjà officiellement soutenu la tenue de l'élection, et deux autres s'orientent dans cette direction.

Si plus de la moitié des voix combinées des législateurs et des représentants préfectoraux sont obtenues, la course sera lancée.

Dans le Japon d'après-guerre, le président du PLD, force politique dominante depuis sa création en 1955, devient presque toujours le Premier ministre du pays, car le parti détient le plus grand nombre de sièges à la Diète.

Lorsqu'un président du PLD démissionne ou est remplacé, le poste de Premier ministre change généralement de mains.

En juillet, la coalition au pouvoir au Japon a subi un revers politique historique en perdant sa majorité à la Chambre des conseillers, signe d'un profond mécontentement de la population à l'égard du gouvernement.

Cette défaite fait suite à un résultat similaire lors des élections à la Chambre des représentants de 2024, laissant le bloc au pouvoir en minorité dans les deux chambres du Parlement, une première historique depuis la fondation du PLD en 1955.

Xinhua/VNA/CVN