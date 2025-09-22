Japon : la course à la présidence du PLD démarre avec 5 candidats

Le Parti libéral démocrate (PLD), au pouvoir au Japon, a officiellement lancé le 22 septembre sa campagne pour l'élection de son nouveau président, cinq candidats étant en lice.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les candidats sont le ministre de l'Agriculture, Shinjiro Koizumi, les anciens ministres de la Sécurité économique Takayuki Kobayashi et Sanae Takaichi, le secrétaire général du cabinet Yoshimasa Hayashi et l'ancien secrétaire général du PLD, Toshimitsu Motegi.

Tous les cinq s'étaient également présentés aux élections de l'année dernière, qui ont vu un nombre record de neuf candidats.

La campagne portera sur des questions telles que la coopération avec les partis d'opposition, les mesures économiques pour lutter contre la hausse des prix et la reconstruction du parti après des défaites électorales successives ainsi que des scandales de financement politique.

L'enregistrement des candidatures a commencé à 10h00, heure locale, au siège du PLD à Tokyo, où le représentant de chaque candidat a soumis la liste requise de 20 législateurs recommandant sa candidature.

Les candidats prononceront leurs discours le 22 septembre dans l'après-midi au siège du parti, marquant ainsi le début officiel du débat à grande échelle.

Cette année, plus de 910.000 militants participeront au vote, selon la chaîne nationale NHK.

Au total, 590 bulletins de vote seront déposés, répartis à parts égales entre les votes des membres de la Diète (295) et ceux des membres du parti (295). Les votes des militants seront finalisés la veille du vote des législateurs, le 4 octobre, après quoi les deux séries de votes seront comptées ensemble pour désigner le nouveau chef du parti.

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba avait annoncé au début du mois qu'il démissionnerait de son poste de président du PLD, déclenchant une course précoce à la direction du parti.

Une fois le nouveau président du PLD choisi, le Parlement procédera à un vote pour désigner le Premier ministre.

Même si la coalition au pouvoir n'a pas réussi à obtenir la majorité aux deux chambres du Parlement, le nouveau chef du PLD a de fortes chances de devenir le prochain Premier ministre du pays, car le PLD reste le plus grand parti, selon les analystes.

Xinhua/VNA/CVN