Le Canada offre une aide humanitaire au Vietnam après le typhon Yagi

Le Canada a fait don de 560.000 dollars canadiens au Vietnam pour aider les personnes touchées par les inondations et les glissements de terrain après le typhon Yagi, a annoncé ce vendredi 20 septembre l'ambassade de ce pays d’Amérique du Nord à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Plus précisément, le Canada a alloué 350.000 dollars canadiens à Oxfam Canada, l'aidant à fournir de l'eau, des services d'assainissement, des kits d'hygiène, ainsi que des soins de santé et des services de protection sensibles au genre aux communautés touchées.

De plus, 160.000 dollars canadiens ont été versés à la Croix-Rouge canadienne par l'intermédiaire du Fonds d'aide d'urgence en cas de catastrophe (EDAF) pour fournir de la nourriture, de l'eau, des services d'assainissement et médicaux, des abris et une aide en espèces dollars canadiens.

50.000 dollars canadiens ont été versés à l’Institut asiatique de gestion et de développement (AMDI) au Vietnam par l’intermédiaire du Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL) pour les efforts de secours et de rétablissement d’urgence, ainsi que pour renforcer la capacité de réponse des communautés locales dans les provinces montagneuses de Lào Cai et Cao Bang (Nord).

L'ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Steil, a souligné que cette aide comprend un soutien aux organisations non gouvernementales nationales et internationales, ainsi qu'à la Croix-Rouge, pour répondre aux besoins les plus urgents.

Le Canada suit de près la situation et est prêt à agir pour soutenir le peuple vietnamien, qui inspire toujours par son esprit de persévérance et de résilience.

VNA/CVN