Sâm Thi Xanh, gardienne du feu de la culture Thai

Dans le paisible village de Hoa Tiên, province de Nghê An (Centre), l’écho des chants et des danses Thai résonne avec une intensité rare. Ces mélodies, portées par la voix de Sâm Thi Xanh, symbolisent une tradition séculaire que cette artisane s’efforce de préserver.

Photo : BVH/CVN

Depuis plus d’une décennie, Sâm Thi Xanh, domiciliée dans le village de Hoa Tiên, district de Quỳ Châu, province de Nghê An, se consacre à la préservation des valeurs culturelles locales. Retraitée depuis 2010, cette ancienne enseignante n’a pas pris de repos. Elle s’est plongée dans l’apprentissage de l’écriture Thai ancienne.

En 2011, elle rejoint, en tant que vice-présidente, un club dédié à l’apprentissage de cette écriture. Avec les membres du club culturel dans son village, elle organise des cours pour initier les jeunes à l’alphabet Thai, aux chants et danses traditionnels, ainsi qu’aux rituels ancestraux.

Débuts semés d’embûches

Les premières années ont été difficiles. Les familles, souvent préoccupées par l’éducation scolaire classique, hésitaient à inscrire leurs enfants aux cours de culture Thai. Certains percevaient ces apprentissages comme obsolètes, dans un monde moderne, où la technologie et l’anglais semblaient plus utiles.

“De nombreuses familles ne veulent pas que leurs enfants apprennent la culture Thai ancienne, car elles préfèrent qu’ils se concentrent sur les matières principales à l’école. Certaines personnes pensent même que l’apprentissage des chants folkloriques est inutile, car dans une société en développement, peu de gens les écouteront et il ne sera pas nécessaire de comprendre profondément la culture des minorités ethniques”, partage Sâm Thi Xanh.

Cependant, l’ancienne enseignante passionnée a persévéré. Elle est allée avec son équipe de maison en maison, convainquant les parents que préserver leur héritage était un acte de fierté identitaire.

Sa ténacité a porté les fruits. Depuis 2013, 21 cours de langue Thai ont été ouverts en faveur de plus de 170 élèves, et le club a même vu certains de ses membres remporter des prix dans des compétitions provinciales.

“Heureusement, en tant qu’enseignante retraitée, j’ai toujours cultivé un amour profond pour la culture et accumulé des compétences pour organiser des cours. Pour que le contenu enseigné reste gravé dans l’esprit des élèves et des apprenants, il faut s’adapter à chaque public, mais l’essentiel est que le cours soit vraiment ouvert et agréable pour que les apprenants comprennent et retiennent facilement”, raconte

Mme Xanh à propos de son expérience de transmission de la culture Thai.

Tourisme communautaire

Photo : Thu Huong/CVN

L’héritage de Sâm Thi Xanh ne s’arrête pas à l’enseignement. En collaboration avec les autorités locales, elle a participé à la transformation de Hoa Tiên en un village touristique communautaire. Les visiteurs y découvrent non seulement les paysages pittoresques de Nghê An, mais aussi l’âme de la culture Thai : chants et danses folkloriques, costumes traditionnels, tissage de brocart...

“En visitant le village de Hoa Tiên, j’ai été très impressionnée par la beauté sauvage et pure de cet endroit. J’ai en particulier été captivée par les récits sur l’artisanat du brocart, avec son histoire longue et ses valeurs humaines profondes’’, confie une touriste hanoïenne. “Je suis profondément admirative de l’artisane Sâm Thi Xanh, qui, bien qu’âgée, reste passionnée et guide les visiteurs dans les chants et les danses, nous permettant de mieux comprendre l’identité culturelle Thai”.

Grâce à ces efforts, Hoa Tiên est désormais une étape incontournable pour les touristes en quête d’expériences culturelles.

En 2022, les contributions inestimables de Sâm Thi Xanh ont été honorées par le président de la République, qui lui a décerné le titre prestigieux “Artisan Émérite“. En 2023, elle a également reçu un satisfecit de la province de Nghê An.

Pour cette artisane, la mission est loin d’être terminée. Elle continue d’organiser des cours, des festivals et des événements pour promouvoir la richesse de sa culture.

Dans un monde où les traditions se heurtent aux exigences de la modernité, l’engagement de Sâm Thi Xanh rappelle l’importance de préserver les racines culturelles. Grâce à elle, la culture Thai ne se résume pas à des souvenirs d’antan, mais demeure un patrimoine vivant, prêt à enrichir les générations futures.

Son parcours est une leçon de résilience et de passion. En transmettant son savoir, elle tisse un lien indéfectible entre passé et avenir, permettant à la culture Thai de s’épanouir dans un monde en perpétuelle évolution.

Dan Thanh/CVN