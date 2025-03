Portrait

Le Dr Trân Thanh Tùng et la mission sacrée de la blouse blanche

Fort de plus de 30 ans d'engagement au sein du Département d'hématologie et du Centre de transfusion sanguine de l'Hôpital Cho Rây à Hô Chi Minh-Ville, le D r Trân Thanh Tùng a joué un rôle essentiel dans l'évolution de ces établissements, marqués par de nombreuses réalisations importantes. Par ailleurs, il a également participé à des missions internationales au Cambodge, contribuant ainsi à renforcer la réputation des médecins vietnamiens à l'étranger.

Originaire de Cà Mau, à l'extrémité Sud du pays, Trân Thanh Tùng n'a pas grandi dans un environnement médical. La médecine représentait pour lui un univers inconnu. C'est au lycée, sous l'influence de ses professeurs, qu'il découvre cette voie et décide de s'y engager, malgré les défis qu'elle représente. En 1992, diplômé en médecine générale de l'Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, il rejoint l'Hôpital Cho Rây et y trouve sa vocation en hématologie.

"À cette époque, peu d'étudiants en médecine choisissaient l'hématologie, un domaine encore embryonnaire au Vietnam, aux débouchés incertains. Mais le destin en a décidé autrement. Des concours de circonstances m'ont conduit vers cette spécialité, et j'y ai trouvé ma place", confie le Dr. Tùng.

Au début des années 1990, tout juste fondé, le Département d’hématologie de l’Hôpital Cho Rây fonctionnait avec des équipements rudimentaires, une capacité limitée à une vingtaine de lits et des maladies hématologiques malignes encore impossibles à traiter. Le Dr Tùng se souvient encore de ces patients atteints de leucémie entrant à l’hôpital alors qu’il se trouvait totalement impuissant. Certains souffrant de lymphomes cachés dans des zones profondes du corps n’étaient diagnostiqués qu’à un stade terminal, le personnel médical restant impuissant face à leur souffrance.

"Il y avait des patients qui semblaient en parfaite santé en arrivant, mais en quelques instants, ils succombaient à une crise de leucocytose entraînant une obstruction vasculaire. On savait ce qui se passait, mais on ne pouvait rien faire. C’était terrifiant", partage-t-il.

Révolutionner le secteur national de l'hématologie

Animé d'une volonté inébranlable d'améliorer la prise en charge des patients, le Dr. Tùng a métamorphosé le service d'hématologie, obtenant des investissements cruciaux pour la modernisation des équipements, assurant la formation de médecins à l'étranger et s'impliquant activement dans la recherche scientifique. Cette transformation a permis l'intégration de techniques novatrices, ouvrant la voie à des traitements réussis pour un éventail de pathologies sanguines.

Parmi les avancées majeures, on peut citer l'application de traitements immunologiques et de chimiothérapies à haute dose pour les hémopathies malignes, la réalisation de greffes de cellules souches autologues et allogéniques, ainsi que l'utilisation de thérapies ciblées par des médicaments de pointe. De surcroît, des technologies de pointe telles que le séquençage génétique par la méthode Sanger, le séquençage de nouvelle génération et la PCR digitale en gouttelettes ont été déployées, permettant d'affiner considérablement le diagnostic et le traitement.

En 2023, pour la première fois au Vietnam, le service d’hématologie a réussi à traiter un patient atteint d’un lymphome en combinant deux techniques avancées : une greffe de cellules souches allogéniques associée à un conditionnement myéloablatif par irradiation corporelle totale (ICT). Ce succès offre de nouveaux espoirs aux patients atteints de cancer.

Se consacrer pleinement à la médecine

En 2016, le Dr. Trân Thanh Tùng a été nommé directeur général de l’Hôpital Cho Rây Phnom Penh, un symbole de l’amitié entre le Vietnam et le Cambodge. Cette période reste sans doute l’une des plus marquantes de sa carrière. À son arrivée, l’hôpital, encore récent, faisait face à de grandes difficultés : un faible afflux de patients et des pertes financières constantes.

"Sur le plan médical, aucun défi majeur, car chaque semaine, des spécialistes de l’Hôpital Cho Rây de Hô Chi Minh-Ville venaient en renfort, et en cas de situation critique, des experts se déplaçaient immédiatement. Le défi majeur résidait dans la gestion et la stabilité financière", confie le Dr. Tùng.

Il se souvient encore du premier jour où il a posé le pied au Cambodge, face à une pile de dossiers administratifs et un fardeau de dettes. Plusieurs entreprises pharmaceutiques refusaient de fournir des médicaments, et les partenaires menaçaient de rompre leur collaboration. Face à cette situation, il a dû négocier, trouver des compromis et donner des garanties à chaque fournisseur. En parallèle, il a mis en place un plan de développement précis par étapes. Grâce à ces efforts, l’hôpital a progressivement stabilisé ses activités, assuré le bien-être de son personnel, élargi son offre de soins et renforcé la confiance des patients cambodgiens.

Après sa mission internationale, le Dr. Trân Thanh Tùng a assumé la responsabilité du Centre de transfusion sanguine de l’Hôpital Cho Rây, chargé non seulement de fournir du sang à l’hôpital, mais aussi de le distribuer aux établissements de santé des provinces du Sud-Est du Vietnam. Dès sa prise de fonction, il a structuré les activités du Centre et intégré des technologies avancées pour produire des composants sanguins essentiels : globules rouges, leucocytes, plaquettes, plasma, cryoprécipité et facteur VIII conformes aux normes européennes.

Selon le Dr.Hô Trong Hiêu, responsable de la production des dérivés sanguins au Centre de transfusion de l’Hôpital Cho Rây, le Dr. Trân Thanh Tùng incarne la minutie et la vigilance, assumant avec une conscience professionnelle exemplaire ses responsabilités envers son travail et ses patients. Fort de plus de trente années de collaboration avec le Dr. Hiêu et l’ensemble de l’équipe médicale, le Dr. Tùng s’est révélé être un collègue attentif, prodiguant ses conseils avec générosité et créant un environnement propice à l’épanouissement professionnel de chacun.

"Si je pouvais revivre mon parcours, je choisirais à nouveau la médecine, et plus particulièrement l’hématologie", confie-t-il avec conviction. Pour lui, le bonheur ultime réside dans la concordance entre sa vocation et son destin, lui offrant ainsi le privilège de porter la blouse blanche et de se consacrer à la mission sacrée de sauver des vies.

Texte et photos : Quang Châu/CVN