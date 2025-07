Saigontourist propose une large gamme de services

>> Hôtellerie de luxe : Saigontourist investit à Dà Nang

>> Saigontourist fête ses 50 ans : cap sur les bons plans !

Photo: Saigontourist/CVN

Saigontourist propose de nombreux avantages sur les services de restauration, l’organisation de conférences et les banquets de mariage, répondant ainsi aux besoins variés de ses clients.

À Hô Chi Minh-Ville, l’hôtel Rex Saigon offre 15% de réduction sur son menu à la carte. Le Grand Saigon propose 5% de remise sur les menus de mariage, 60% sur la location des salles de réunion, et 5% sur la valeur totale du contrat pour les banquets.

Le Majestic Saigon organise des buffets de fruits de mer grillés les vendredis et samedis soirs à 1.200.000 dôngs/adulte (incluant boissons gazeuses, eau minérale, bière et vin français de qualité). Une réduction spéciale de 50% est appliquée aux clients dont l’anniversaire tombe le jour du buffet.

De nombreuses offres disponibles

Le Continental Saigon offre 10% de réduction sur la location de salles avec déjeuner inclus, une chambre nuptiale gratuite pour les mariages de plus de 30 tables, ainsi que 10% de remise sur les achats de gâteaux de lune avant le 31 juillet.

L’hôtel Kim Dô accorde 10% de remise sur les frais de conférence et de banquet, 15% sur les transferts vers l’aéroport et 5% sur les mariages à partir de 15 tables. L’Oscar Saigon offre 10% de réduction sur son menu à la carte et 15% sur les boissons. Dê Nhât applique une remise de 10% dans ses restaurants Hoa Viên et Buffet, et propose des forfaits de mariage à partir de 4.199.000 dôngs/table.

Le Dông Khanh propose un buffet végétarien avec un billet offert pour cinq achetés. Pour les banquets à partir de 15 tables, sont inclus : gâteaux à l’accueil, forfaits boissons (sodas, eau, bière Saigon Lager) pendant deux heures, ainsi que l’utilisation gratuite de l’écran LED et du karaoké pendant deux heures.

Le Village touristique de Binh Quoi va offrir, en août, un cadeau-souvenir à tout client utilisant les services à la carte (groupes de huit personnes et plus), ainsi qu’à tous ceux qui réservent une chambre le 1er août. Des promotions similaires sont proposées au Parc touristique de Van Thanh, à Tân Cang, ainsi qu’aux sites de Binh Quoi 1, 2 et 3.

Promotions dans tout le pays

Dans le Sud, l’hôtel Saigon - Vinh Long offre 10% de réduction sur la location de salles de conférence, avec ou sans restauration, pour des événements de 50 à 100 invités.

Photo: CTV/CVN

Dans le Centre, le resort Saigon - Ninh Chu accorde 20% de remise sur la location de salles de réunion. À l’hôtel Saigon - Phú Yên, une réduction de 400.000 dôngs est appliquée aux menus à partir de 2.000.000 dôngs/table, et de 420.000 dôngs à partir de 2.100.000 dôngs/table.

Le Saigon - Kim Liên offre 10% de réduction sur le service de transport en voiture Fortuner 7 places et 20% sur la location de salles. Le Saigontourane (Dà Nang) propose 10% de remise sur le menu à la carte et 40% sur la location de salles. Le Saigon - Morin affiche des menus à partir de 250.000 dôngs/personne, 50% de réduction sur les frais de sonorisation et l’écran LED, ainsi qu’une conception gratuite de bannières et arrière-plans pour les banquets de plus de 50 invités.

Dans le Nord, l’hôtel Saigon - Ha Long propose jusqu’à 25% de remise sur la location de salles de réunion pour les clients réservant un hébergement ou un repas, et des offres spéciales pour les banquets de plus de 300 personnes avec des menus à partir de 550.000 dôngs/personne, incluant un bon de séjour dans un établissement Saigontourist à Nha Trang, Dà Lat ou Phu Tho.

Le Majestic - Mong Cai offre, pour tout mariage réservé ou organisé au cours du 3e trimestre, une nuit d’hôtel ainsi qu’une performance de piano d’accueil dans le hall.

Cette campagne promotionnelle du troisième trimestre 2025, organisée à l’occasion du 50e anniversaire de Saigontourist, constitue un témoignage de gratitude sincère envers sa fidèle clientèle. Le groupe réaffirme son engagement à améliorer continuellement la qualité de ses services, à offrir des expériences haut de gamme inoubliables et à contribuer activement au développement du tourisme au Vietnam.

Gia Hân - Minh Thu/CVN