Saigontourist : promotions spéciales pour le 2e trimestre

>> Grandes promotions dans des hôtels de Saigontourist

>> Promotions alléchantes de Saigontourist au 2e trimestre

>> Saigontourist accueille plus de 2.100 croisiéristes du paquebot Resorts World One

Photo : Saigontourist/CVN

À Hô Chi Minh-Ville, l’hôtel Rex Saigon lance pour cet été son forfait Mojito comprenant pitaya, fruit de passion et gingembre, au tarif de 319.000 dôngs, servis au restaurant du 5e étage de 10h00 à 22h00 chaque jour.

Le Grand Saigon met à disposition un forfait pour la cérémonie de mariage au tarif de 5.800.000 dôngs/table, accompagné de services supplémentaires tels que boissons gazeuses, décors floraux, écran Led. Il fournit également des services de conférences au tarif de 399.000 dôngs/personne (en matinée ou en soirée), avec une pause-café et des équipements modernes.

Pour les banquets individuels ou d’entreprise, il suffit de payer 580.000 dôngs/personne, incluant boissons gazeuses, eau embouteillée, karaoké, écran Led, pour un groupe de 50 personnes, avec une réduction de 20% sur les bières pendant deux heures et demie.

L’hôtel Majestic Saigon lance un buffet barbecue avec fruits de mer chaque dimanche soir au Sky bar au tarif de 1.200.000 dôngs/adulte, comprenant boissons gazeuses, eau embouteillée, bières et vins français tout au long du buffet.

Le programme “Un acheté, un offert” est également appliqué entre 15h00 et 18h00 chaque jour au Mbar, avec un groupe de musiciens de Flamenco qui jouent tous les jours de la semaine.

Le Continental Saigon applique une réduction de 10% sur les salles de réunion, comprenant le déjeuner, et une chambre de noce gratuite pour les cérémonies de mariage dont les réservations sont supérieures à 30 tables.

Le Kim Dô propose un tarif de 5.000.000 dôngs/table pour les cérémonies de mariage avec une nuitée gratuite à l’hôtel. Les bières, boissons gazeuses et l’eau embouteillée sont également gratuites pendant deux heures et demie.

L’Oscar Saigon lance un buffet de fruits de mer en soirée et des grillades au tarif de 350.000 dôngs/adulte et de 190.000 dôngs/enfant, servi tous les soirs du vendredi au dimanche.

Le Dê Nhât applique une réduction de 20% sur la salle de conférences, de 60% sur l’écran Led, de 10% à 50% sur les services de restauration, de salle de réunion et de mariage.

L’hôtel Dông Khanh offre une table gratuite pour quinze tables réservées à midi et une table gratuite pour dix tables réservées le soir. Il offre également un ticket gratuit pour cinq tickets de buffet végétarien achetés.

Offres diversifiées

Le Thiên Hông propose un tarif de 3.500.000 dôngs/table pour les cérémonies de mariage, avec gâteau de mariage gratuit à partir de douze tables réservées. Une réduction de 20% est également appliquée pour le service de restauration de l’hôtel. Le buffet végétarien offre un ticket gratuit pour dix achetés ou une réduction de 10% sur présentation du récépissé de dix tickets achetés.

Photo : Saigontourist/CVN

Le Village touristique de Binh Quoi applique une réduction de 30% sur toutes les boissons entre 17h00 et 20h00 dans la zone touristique de Van Thanh ou celle de Quan Xua et de Binh Quoi 3. Les clients réservant des tickets pour le buffet “Explorer le Sud” dans la zone touristique de Binh Quoi 1 recevront un ticket gratuit pour 15 tickets achetés. Le tarif du menu fixe dans la zone touristique de Tân Cang commence à 350.000 dôngs/personne, avec boissons gazeuses gratuites, eau embouteillée, décoration et ballons pour une réservation de trois personnes et plus.

En plus de système sonore, karaoké pendant deux heures pour une réservation entre 50 et 100 personnes, l’hôtel Saigon - Vinh Long applique une réduction de 10% sur la location des salles et salons de conférences, de 10% sur les salles de conférences avec réservation de banquets.

La zone de villégiature Saigon - Ninh Chu offre une réduction de 20% sur la location des salles de réunion tandis que l’hôtel Saigon - Phu Yên propose une réduction de 5% sur le menu et de 10% sur les salles de réunion.

D’autres programmes promotionnels similaires sont appliqués pour les hôtels Saigon - Ban Mê, Saigontourane, Saigon - Morin, Saigon - Phu Tho, Saigon - Ha Long, Majestic - Mong Cai, en fonction des catégories d’événements et du nombre de tables réservées.

Truong Giang/CVN