Photo : Huu Vinh/CTV/CVN

Un grand nombre de représentants des autorités provinciales et locales de la région du delta du Mékong, ainsi que des habitants et des touristes, ont assisté à la cérémonie d'ouverture ainsi qu'à d'autres événements organisés dans le cadre de cette Semaine touristique.

Lors de son discours inaugural, le président du Comité populaire du district de Châu Thành, Pham Van Sang, également chef du comité d'organisation, a souligné l'importance de la 2e Semaine culturelle et touristique du district de Châu Thành 2024 dans la promotion du tourisme de la province de Bên Tre en général, et du district de Châu Thành en particulier, auprès des touristes. Il a également souligné que cet événement offre l'opportunité de rencontrer, d'échanger et de présenter des destinations et des produits touristiques aux agences de voyages et aux touristes.

Photo : CTV/CVN

Le président Pham Van Sang a ajouté que cet événement contribue à renforcer les liens pour le développement du tourisme durable entre le district de Châu Thành et d'autres localités de la province de Bên Tre, ainsi qu'avec d'autres provinces et villes du pays. Parallèlement, il met en avant Châu Thành en tant que destination attrayante, sûre, conviviale et hospitalière.

En explorant le tourisme de Châu Thành, vous aurez l’opportunité d'immerger dans la charmante région fluviale, de profiter de paysages simples et paisibles en bateau, de découvrir des vergers fruitiers spécialisés et de participer à des activités ludiques typiques de la région fluviale. Vous pourrez également visiter des sites historiques et culturels, des édifices religieux à l'architecture artistique unique, et savourer la cuisine riche et distinctive de Xu Dua, le pays de la noix de coco.

Cette deuxième Semaine culturelle et touristique propose un programme varié de 19 activités, réparties dans différentes destinations touristiques et localités du district de Châu Thành. Parmi celles-ci figurent une foire d'exposition, un programme de Caravane, un Famtrip, des séminaires, ainsi que le concours du charme d’Ao Bà Ba.

Photo: VNA/CVN

Diversité des activités culturelles et touristiques

Dans le cadre de cette édition 2024 de la Semaine culturelle et touristique du district de Châu Thành, diverses activités sont prévues, telles que la Foire et exposition sur l’industrie, le commerce et la cuisine de Bên Tre 2024, un espace dédié à la présentation de la cuisine locale, un défilé de caravanes, un concours de gâteaux folkloriques, un atelier sur le développement du tourisme axé sur la protection de l'environnement et l'utilisation durable des ressources locales dans la province de Bên Tre, un concours de charme de l’áo Bà Ba, un programme d'échange Don ca Tài tu, ainsi qu'un concours de transformation des produits et de cuisine à base de noix de coco.

Dans le cadre de cette Semaine culturelle et touristique, outre les activités ludiques et expérientielles, les organisateurs ont placé la cuisine folklorique au cœur de l'expérience touristique, la présentant comme un produit unique du tourisme vert de Xu Dua. Vingt-trois stands gastronomiques ont été mis en place, dont deux proposant une cuisine végétarienne.

Photo: VNA/CVN

En réponse à cet événement, le Comité populaire de la ville de Bên Tre et l'Association culinaire de Xu Dua de Bên Tre ont organisé le troisième espace “Marché campagne de Xu Dua 2024” au parc Cai Côi, du 3 au 10 juin 2024, de 15h00 à 22h00 chaque jour, associé à des activités de "Trên bên duoi thuyên" (une succession d’embarcations au port).

À cette occasion, la ville de Bên Tre propose également une visite sur la rivière Bên Tre, du 3 au 10 juin 2024. Les participants pourront profiter du Don ca Tài tu, visiter l'hôtel de Dua (noix de coco), explorer le marché nocturne de Bên Tre, entre autres activités. À la fin de cette excursion, les touristes retourneront au quai touristique pour poursuivre leur visite du marché campagne de Xu Dua.

Châu Thành, un district d'entrée de la province de Bên Tre, se déploie sur l'îlot Bao et une partie de l'îlot An Hoa. Enchevêtré par les grands cours d'eau tels que le fleuve Tiên, la rivière Ba Lai et le fleuve Hàm Luông, il offre des paysages naturels magnifiques ainsi qu'une hospitalité chaleureuse des habitants locaux.

Photo : Tân Dat/CVN

Doté d'une position stratégique dans la croissance économique de la province de Bên Tre, le district de Châu Thành se distingue par sa structure économique diversifiée, englobant l'industrie, l'agriculture, le commerce et les services. Il est également reconnu comme l'une des destinations touristiques en plein essor de la région.

À ce jour, le district compte plus de 43 établissements et entreprises opérant dans le secteur du tourisme. Deux de ces entreprises répondent aux normes OCOP 3 étoiles, proposant une gamme d'activités telles que l'hébergement, l'écotourisme, les centres de villégiature et la restauration. En 2023, grâce à la reprise dynamique du secteur touristique, Châu Thành a accueilli plus d'un million de visiteurs, générant une recette touristique totale de 915.674 millions de dôngs.

Tân Dat/CVN