Accélérer la présentation du tourisme vietnamien à l’étranger

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam participera à la 10e édition du salon d’exposition international du voyage en Indonésie "Bali and Beyond Travel Fair" (BBTF) à Nusa Dua, Bali (Indonésie).

Ensuite, du 23 juin au 3 juillet aura lieu le programme d'introduction au tourisme vietnamien à Paris, à Francfort et à Milan. C'est une opportunité pour l'ANTV, les localités et les entreprises touristiques d'introduire des politiques, des destinations et des produits touristiques destinés au marché européen. Le programme crée des opportunités pour les localités et les entreprises touristiques d'établir des relations de coopération commerciale, attirant les touristes français, allemands et italiens en particulier et les touristes européens en général à venir au Vietnam et vice versa.

Du 1er au 8 juillet, l'ANTV organisera un programme de promotion touristique à Moscou et à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour promouvoir la beauté du pays et du peuple vietnamien ; de nouvelles politiques touristiques pour attirer et restaurer le nombre de touristes russes au Vietnam.

Durant la même période, les "Journées culturelles vietnamiennes en Russie en 2024" auront lieu dans ces deux villes, contribuant ainsi à présenter et à promouvoir les valeurs culturelles et le potentiel touristique du Vietnam auprès du public russe.

Photo : VNA/CVN

Les activités démontreront la quintessence et l'identité culturelle nationale, combinant harmonieusement les arts traditionnels et contemporains, dans le but de renforcer la compréhension, l’amitié et la bonne coopération entre les peuples des deux pays, contribuant ainsi au développement ultérieur du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.

Le Vietnam a accueilli près de 7,6 millions de touristes internationaux au cours des cinq premiers mois de cette année, en hausse de 64,9% sur un an et de 3,9% par rapport à la même période de 2019 avant la pandémie de COVID-19.

Le secteur touristique continue à s'efforcer d'atteindre l'objectif d'accueillir 17-18 millions de visiteurs internationaux et de servir 110 millions de touristes nationaux en 2024. Les revenus totaux des touristes atteindront environ 840 000 milliards de dôngs (33 milliards d'USD).

VNA/CVN