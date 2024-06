Saigontourist accueille plus de 2.100 croisiéristes du paquebot Resorts World One

Dans la matinée du 2 juin, au port de Bên Dâm du district de Côn Dao, province de Bà Ria Vung Tàu (Sud), le voyagiste Saigontourist Travel relevant du groupe Saigontourist, en collaboration avec le Comité populaire du district de Côn Dao et le Conseil de gestion de la Zone touristique nationale de Côn Dao, a accueilli le paquebot Resorts World One , avec 2.128 touristes internationaux à bord, pour un circuit de découverte de cette localité pendant la journée.

Il s'agit du deuxième navire de croisière international à destination de Côn Dao depuis le début de l'année. Les touristes ont participé à trois itinéraires de découverte de destinations touristiques écologiques ou spirituelles : musée de Côn Dao - prison de Phu Tuong - prison de Phu Son - maison du seigneur de l'île - marché de Côn Dao; Parc national de Côn Dao - trekking en forêt; et canoë vers les îles de Hon Bay Canh et Hon Câu pour visiter des écloseries d'œufs de tortues, des mangroves, plonger pour admirer des coraux, faire du kayak et du paddle board.

S’exprimant lors de l'événement, le président du groupe Resorts World Cruises, Michael Goh, a déclaré que Côn Dao est l'un des rares endroits regroupant des espaces naturels exceptionnels, des musées, des sites historiques ainsi que des hôtes très hospitaliers.

Lors de la cérémonie d'accueil de ce paquebot, le directeur général de Saigontourist Travel, Nguyên Thành Luu, a partagé que le tourisme de croisière est un segment important de son agence et apportant une contribution importante à l'industrie touristique du Vietnam.

Au cours des six premiers mois de cette année, Saigontourist Travel a pris en charge plus de 60.000 croisiéristes internationaux, soit une hausse de 15% par rapport à 2023. “Côn Dao continuera de figurer sur la liste des escales de nombreuses autres compagnies de croisières internationales. L'accueil du paquebot Resorts World One témoigne de la capacité exceptionnelle et de la durabilité de la marque Saigontourist Travel depuis plus de 40 ans d'exploitation et de développement de ce type particulier de tourisme”, a affirmé Nguyên Thành Luu.

Le Resorts World One avait quitté Singapour le 30 mai pour un parcours maritime de cinq jours en Asie du Sud-Est. Le 1er juin, il avait accosté au port de Cai Mep-Thi Vai pour permettre une visite de la province de Bà Ria-Vung Tàu et de Hô Chi Minh-Ville. À 16h00 le 2 juin, il quittera Côn Dao pour poursuivre son voyage vers Redang (Malaisie) où il accostera le 3 juin, avant de rentrer à Singapour le 4 juin.

Tân Dat/CVN