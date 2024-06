Nha Trang parmi les huit meilleures destinations balnéaires pour les retraités

Une belle plage et des services de santé de haute qualité ont fait de la ville de Nha Trang, dans la province de Khanh Hoà (Centre), l'une des huit meilleures destinations côtières pour les retraités, selon le magazine de voyage américain Travel & Leisure .

>> Nha Trang accueillera 43 paquebots en 2024

>> Khánh Hoà : protéger la baie de Nha Trang pour développer un tourisme durable

Photo: VNA/CVN

Située à environ 400 km au Nord-Est de Hô Chi Minh-Ville et à plus de 1.200 km au Sud de Hanoï, Nha Trang possède une belle plage et une communauté d'expatriés d'environ 4.000 personnes.

Cette ville a des saisons humide et sèche, la première de janvier à août et la seconde, de septembre à décembre.

Selon Betsy Burlingame, fondatrice et présidente d'Expat Exchange, Nha Trang possède des transports publics fiables, une vie nocturne animée, une cuisine délicieuse, de nombreuses possibilités de loisirs.

Les autres destinations de la liste sont Carlsbad, Beaufort, Falmouth et Ponte Vedra aux États-Unis, Ambergris Caye au Belize, Quepos au Costa Rica et Mazatlán au Mexique.

VNA/CVN