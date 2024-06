Activités animées et passionnantes au 2e Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville

Dans le cadre du 2 e Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville 2024 placé sous le thème "Un bateau légendaire", de nombreuses activités culturelles et sportives ont eu lieu du 31 mai au 9 juin 2024, attirant un grand nombre d’habitants de la localité et de touristes vietnamiens et étrangers.

Le 1er juin au matin, sur le quai Bach Dang (1er arrondissement), le Service municipal de la culture et des sports a organisé la cérémonie d'ouverture du premier Championnat de voile et de paddle (SUP) de Hô Chi Minh-Ville.

Des activités sportives passionnantes

Plus de 51 équipes pour un total de près de 600 athlètes professionnels et amateurs ont participé à ce tournoi, avec des courses de 500 m et 1.000 m du pont Ba Son au mât du drapeau de Thu Ngu sur la rivière Saigon. Il s'agit d'un événement sportif à vocation communautaire, répondant à la demande croissante du public amateur de sports nautiques aujourd’hui considérés comme des activités de divertissement bénéfiques pour la santé. Ce tournoi contribue également à promouvoir la pratique de la natation et du stand-up paddle (SUP) à Hô Chi Minh-Ville. Le tournoi est ouvert aux athlètes professionnels et amateurs, hommes et femmes, adultes et enfants.

Lors de la cérémonie de clôture de l’événement, le comité d'organisation a décerné le premier prix à l’équipe du 1er arrondissement, le deuxième à l'équipe du district de Nhà Bè et le troisième à celle de la ville de Thu Duc.

Pour l’occasion, les visiteurs ont pu profiter de démonstrations sportives exceptionnelles avec des disciplines telles que : le jet-ski, la planches à voile, le parapente ; mais aussi d’activités interactives de stand up paddle board (SUP) directement sur la rivière Saigon avec des techniques spéciales et uniques d'athlètes professionnels.

Espace du marché flottant du Nam bô occidental

Dans le cadre de ce second Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville en 2024, l'espace "Trên bên duoi thuyên" (succession d’embarcations au port)" du canal de Nhiêu Lôc - Thi Nghe reproduisait le marché flottant de Nam bô occidental d’autrefois et présentait aux touristes et aux habitants des spécialités de trois régions.

L'espace "Sur le quai" réunissait quant à lui de nombreux stands de présentation et d’exposition de produits touristiques de Hô Chi Minh Ville, Bên Tre, Hâu Giang, Bac Liêu, Soc Trang, Tiên Giang, Binh Duong, Bà Ria - Vung Tàu et Dông Naï. Un stand du club de Yacht y présentait par ailleurs ses offres de tourisme nautique et fluvial. Les visiteurs ont également pu prendre part à des expériences artisanales interactives telles que le tressage des feuilles de cocotier, par exemple.

En outre, des spectacles culturels, artistiques et gratuits étaient présentés le soir sur une scène flottante.

Sur le quai du centre-ville, la compagnie de bateaux Nhiêu Lôc proposait trois packages de produits touristiques, dont une visite du marché flottant en 45 minutes incluant assurance voyage, collations et boissons.

Le 31 mai au matin, l’espace culinaire fluvial a également ouvert ses portes, attirant un grand nombre de convives du Vietnam et de l’étranger. Avec 24 stands gastronomiques, celles-ci ont pu déguster une variété de plats délicieux des trois latitudes du pays ainsi que des gâteaux folkloriques, des fruits et des spécialités typiques des villes et provinces. Dans la soirée du même jour, une comédie musicale en plein air avait lieu pour la première fois sur la rivière Saigon.

Nguyên Thi Thuy Tiên, une touriste venue de Tây Ninh, et sa famille ont assisté au programme "Trên bên duoi thuyên". Elle a fait part de son plaisir à se rendre à ce festival fluvial organisé en grande pompe aux activités plus diversifiées que lors de la précédente édition. Ses enfants étaient très enthousiastes de participer aux activités stand up paddle et d’assister aux performances de jet-skis, de planche à voile et de parapente.

Texte et photos : Tân Dat/CVN