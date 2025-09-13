Les Ambassadeurs du tourisme, vitrines du Vietnam à l'international

Il y a plus d’une décennie, le secteur du tourisme vietnamien lançait l’initiative des "Ambassadeurs du tourisme", une stratégie novatrice pour bâtir une marque nationale forte et promouvoir le pays à travers une communication moderne et créative.

Doté d’une nature diversifiée et d’une culture millénaire, le Vietnam a su tirer parti du rayonnement de figures emblématiques pour affirmer sa position de destination sur la carte internationale.

Photo : VNA/CVN

La pionnière a été l’actrice Ly Nha Ky, première personnalité à assumer le titre d’Ambassadrice du tourisme du Vietnam en 2011. Avec son assurance et ses compétences diplomatiques, elle a contribué à faire inscrire la baie de Ha Long parmi les "7 nouvelles merveilles naturelles du monde". Ce succès a marqué un jalon important, rapprochant l’image du tourisme vietnamien du public mondial.

Elle a été suivie par Bobby Chinn, chef d’origine vietnamienne réputé à l’international, qui a exercé ce rôle de 2014 à 2017. À travers des émissions de télévision, il a raconté l’histoire du "phở", des crêpes "bánh xèo" ou encore des rouleaux de printemps, considérés comme l’âme de la gastronomie vietnamienne, faisant de la cuisine un langage universel de connexion entre les peuples.

Dans la même période, l’entrepreneure française d’origine vietnamienne Anoa Suzanne Dussol Perran a diffusé l’image du pays grâce à la "Maison du Vietnam" en France, un lieu de rencontre pour la diaspora et les amis internationaux, contribuant à promouvoir fortement la culture vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Un autre tournant a été marqué par le réalisateur hollywoodien Jordan Vogt-Roberts avec le film "Kong : Skull Island", tourné à Tràng An, Ha Long et l’ancienne province de Quang Binh (Quang Tri aujourd’hui). Les paysages majestueux du Vietnam y apparaissant sont devenus un véritable "passeport cinématographique", faisant découvrir la beauté du pays à des millions de spectateurs à travers le monde.

Particulièrement remarquable, Ly Xuong Can (Lee Chang Kun) - 31ᵉ descendant du roi Ly Thái Tô - occupe depuis 2017 le poste d’Ambassadeur du tourisme vietnamien en République de Corée. Avec trois mandats consécutifs, il est celui qui a exercé le plus longtemps cette fonction. Il a créé le Bureau de promotion du tourisme vietnamien à Séoul, organisé de nombreux roadshows, voyages de familiarisation et campagnes médiatiques sur MBN, SBS et EBS. Grâce à ces efforts, le nombre de visiteurs sud-coréens au Vietnam a atteint 3,6 millions en 2023, 4,5 millions en 2024 et déjà 2,2 millions au premier semestre 2025.

L’apparition des Ambassadeurs du tourisme a insufflé une nouvelle dynamique à la manière dont le Vietnam présente son image, rendant la marque touristique plus vivante et accessible. À travers leurs récits, les voyageurs internationaux découvrent plus facilement la beauté de la culture vietnamienne, des paysages naturels aux fêtes traditionnelles, en passant par les trésors culinaires. Cette forme de promotion a transformé la communication touristique, passant d’une publicité statique à un contenu inspirant, incitant la communauté à participer activement.

Photo : CTV/CVN

En effet, de nombreux jeunes et habitants locaux sont devenus des "ambassadeurs naturels" en partageant spontanément des images de leur région via des vlogs, des diffusions en direct, l’accueil en homestay ou encore la présentation de produits locaux. Ce réseau de communication spontané contribue à enrichir l’expérience des visiteurs et à diffuser la marque touristique du Vietnam dans le monde entier de manière authentique.

Pour poursuivre ce parcours, le Vietnam doit former une nouvelle génération d’Ambassadeurs issus notamment de la jeunesse et des communautés locales, accélérer la numérisation des expériences touristiques grâce à la réalité virtuelle, au livestream ou au métavers, et élargir la coopération internationale. Le choix de personnalités influentes dans le sport, la culture et les arts permettra de renforcer encore davantage la portée mondiale du message touristique vietnamien à l’ère numérique.

Le 25 juillet 2025, lors de la remise d’un certificat de mérite à l’Ambassadeur Ly Xuong Can, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Hô An Phong a affirmé : "Les Ambassadeurs du tourisme sont de véritables +passerelles douces+ entre le Vietnam et le monde. Ils contribuent à positionner le Vietnam comme une destination sûre, attrayante, conviviale, riche en identité culturelle, mais aussi moderne et dynamique".

VNA/CVN