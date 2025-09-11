La porte To Vo de l’île de Ly Son prend une nouvelle dimension

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a reconnu la porte To Vo, sur l’île volcanique de Ly Son, dans la province de Quang Ngai (Centre) comme site national.

Selon les autorités provinciales, cette arcarde a été formée par les éruptions de lave du volcan Giêng Tiên, créant une épaisse couche de basalte dans la zone. Au fil du temps, la couche de basalte de la porte To Vo s’est fracturée et a été érodée par les vagues lors de la transgression marine.

La couche rocheuse intermédiaire étant moins cohésive que les couches supérieure et inférieure, l’impact des vagues a creusé un creux, formant une arche de pierre ressemblant à un nid de guêpes, d’où le nom de To Vo.

Grâce à sa beauté immaculée et distinctive et à sa forte identité visuelle, la porte de To Vo est devenue l’un des sites pittoresques les plus célèbres de la province de Quang Ngai et du Vietnam.

Falaises abruptes, côtes déchiquetées, plages langoureuses et montagnes aux courbes dociles se disputent un territoire de près de 10km2 de Ly Son, également appelée Cù lao Ré, constituée de deux îles, la Grande et la Petite, et d’un îlot appelé Mu Cu.

L’île de Ly Son se situe au cœur d’un espace culturel maritime, riche d’un patrimoine culturel matériel et immatériel associé aux héritages et aux échanges de trois civilisations : Sa Huynh, Champa et Dai Viêt.

Elle est également étroitement liée à l’histoire de la sauvegarde de la souveraineté maritime nationale. La maison communale d’An Hai et le mémorial de la flottille de Hoàng Sa, créée par la dynastie des Nguyên pour exploiter les ressources et exercer la gestion de l’État sur les archipels de Hoàng Sa et Truong Sa, constituent un lieu de recueil important pour la population locale et les visiteurs.

Les eaux entourant Ly Son, et en particulier la zone de la porte de To Vo, offrent un environnement propice à la croissance des herbiers marins et des récifs coralliens, qui à leur tour soutiennent d’abondantes ressources marines.

Ly Son est réputée pour la culture de l’ail et de la ciboule mais ce sont les sites naturels sauvages qui séduisent le plus les visiteurs. Haut lieu de tradition maritime, les habitants de l’île perpétuent des coutumes séculaires comme la prière pour la pêche et la course de bateaux sculptés des quatre animaux sacrés.

