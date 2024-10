Les acteurs multiplient les initiatives pour un tourisme plus vert à Côn Dao

Le tourisme vert, propre et respectueux de l’environnement est de plus en plus mis en avant par les compagnies aériennes, les agences de voyages et même les voyageurs eux-mêmes avec des messages positifs. C’est également une orientation durable pour cette "industrie sans fumée".

Début octobre, Vietnam Airlines, en collaboration avec le Comité populaire du district de Côn Dao, province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud), a organisé un "Festival de l’île de Côn Dao verte" afin de contribuer à réduire les émissions de CO 2 , à limiter les déchets plastiques et à sensibiliser la population et les touristes à la protection de l’environnement.

Auparavant, le modèle « Jardin de plantes médicinales - Verdissement des décharges » du Comité du Front de la Patrie du Vietnam du district de Côn Dao avait éliminé 12 décharges et créé 12 nouveaux jardins sur une superficie de plus de 5.000 m².

Non seulement ces jardins améliorent la qualité de l’air, mais ils offrent également un espace vert, contribuant à améliorer la qualité de vie de la population locale.

Saigontourist a indiqué que des milliers de ses employés à travers le pays s’efforçaient de développer leur société selon l’orientation « Vivre vert - Tourisme vert - Croissance durable », afin de répondre aux critères Travelife (certification internationale de développement durable du tourisme). Cette année, le tourisme vert chez celle-ci est encore plus étroitement lié aux voyageurs eux-mêmes. Elle a récemment lancé la campagne « Acheter un tour - Planter un arbre - Avoir des arbres, c’est avoir une forêt ».

L’Autorité nationale du tourisme du Vietnam a reconnu que c’était précisément le fort développement qui avait obligé le secteur du tourisme à faire face à d’importants défis environnementaux et sociaux.

La stratégie de développement du tourisme vietnamien à l’horizon 2030 a défini un développement touristique durable et inclusif, basé sur une croissance verte. L’application des principes et du cadre de gestion des risques ESG (Environnement, Social, Gouvernance) est de plus en plus adoptée par les entreprises, en particulier les agences de voyages.

Grâce au message "Ne rapportez rien d’autre que des photos, ne laissez rien d’autre que des empreintes" qui se répand rapidement, la sensibilisation du public et des touristes s’est améliorée.

Selon une évaluation générale des entreprises, le développement durable n’est pas simplement un mouvement, mais un choix qui leur permet de se développer de manière plus solide et plus stable.

