Aux portes la mégapole du Sud, une cure d’histoire et de culture

Il ne faut qu’un à deux heures pour se rendre à ces destinations suivantes en voiture depuis Hô Chi Minh-Ville. Ces lieux diversifiés et dynamiques sont non seulement populaires parmi les touristes internationaux, mais valent également le détour pour ceux qui souhaitent explorer la beauté culturelle et historique de la région Sud.

Photo : Vietnamnet/CVN

Montagne Bà Den à Tây Ninh

Il se trouve à seulement deux heures de route de Hô Chi Minh-Ville. Tây Ninh est surtout célèbre pour la montagne Bà Den, connue comme l’un des sites sacrés du Vietnam, et également associée à un système de temples anciens et de magnifiques constructions spirituelles au sommet de la montagne.

La montagne Bà Den a la plus haute altitude du sud du Vietnam avec 986 m et un paysage majestueux, connu sous le nom de "la première montagne céleste". Ici, les touristes pourront ressentir un sentiment de tranquillité et un sentiment d’abri tout en admirant les temples associés à la légende de la Sainte Mère de Linh Son - un monument sacré dans la vie spirituelle des habitants du Sud.

Au sommet de la montagne se trouve la statue du Bouddha Tây Bô Dà Son, haute de 72 m, coulée à partir de plus de 170 tonnes de cuivre rouge. Il a été reconnu par le Guinness World Records comme le plus grand Bouddha de bronze d’Asie situé au sommet d’une montagne.

Outre les magnifiques chefs-d’œuvre architecturaux bouddhistes, la montagne Bà Den est également une destination culturelle sacrée. En particulier, la cérémonie d’offrande de lampions chaque samedi soir est un rituel de signature avec sa propre marque distinctive.

Village flottant de Tân Lâp à Long An

Situé à environ 100 km de Hô Chi Minh-Ville, le village flottant de Tân Lâp est une destination attrayante pour les touristes souhaitant explorer la beauté unique du delta du Mékong.

Photo : Dulichsolongan/CVN

Le paysage vaste et pittoresque, avec son atmosphère rafraîchissante et agréable, attire non seulement les touristes internationaux, mais également les jeunes le week-end.

La raison derrière le nom de "village flottant" est que cette zone de 135 ha est inondée toute l’année, les gens doivent donc construire des maisons sur de hauts monticules. Lorsque l’eau monte, le plancher est également surélevé en fonction du niveau de l’eau. Aujourd’hui, ce lieu n’est plus habité puisque ce village est en pleine démarche d’urbanisme pour devenir un site d’écotourisme.

La saison flottante va d’août à décembre, c’est la plus belle période de l’année pour profiter de la beauté pittoresque et paisible du village flottant de Tân Lâp avec ses champs de lotus, de nénuphars et le vert luxuriant de ses mangroves.

Certaines activités fascinantes ici incluent prendre un bateau à moteur à travers la forêt de Melaleuca, pagayer sur un bateau à trois feuilles pour voir les rizières inondées et faire du vélo à travers la forêt de Melaleuca pour explorer la diversité de la flore et de la faune…

Tunnels de Cu Chi

Situé à environ 70 km au nord-ouest de Hô Chi Minh-Ville, les tunnels de Cu Chi sont très populaires auprès des touristes internationaux pour les histoires légendaires de l’armée et du peuple vietnamiens.

250 kilomètres de tunnels sinueux s’étendant sous terre comme des toiles d’araignées donnent aux touristes l’impression d’entrer dans une matrice. La "colonne vertébrale" des tunnels est divisée en de nombreuses branches différentes, ainsi que de nombreuses structures interconnectées.

Les tunnels de Cu Chi sont considérés comme une destination incontournable pour découvrir l’histoire, la créativité et la résilience du peuple vietnamien pendant 30 ans de guerre.

CPV/VNA/CVN