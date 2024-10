Hôi An attire les visiteurs par de circuits touristiques attrayants

Ces dernières années, le tourisme à Hôi An s'est fortement développé, attirant un grand nombre de touristes nationaux et étrangers, surtout pendant la haute saison. Les visiteurs viennent non seulement pour admirer la beauté de la vieille ville, mais aussi pour découvrir de nombreuses activités et visiter la région.

>> Inauguration du pont-pagode japonais à Hôi An après 19 mois de restauration

>> Le programme d’échange culturel Hôi An - Japon continue de marquer les esprits

>> La beauté de la campagne de Hôi An illustrée par la danse contemporaine

C'est la première fois que Pauline et ses amis découvre un aspect très différent de Hôi An, malgré leurs nombreuses visites précédentes : la région au bord de la rivière Cô Co. Le tour "Cô Co légendaire" commence par une croisière le long de cette rivière jusqu’au village d'An Bàng. Le parcours en petit bateau leur permet d’observer de près les pêcheurs locaux utilisant des outils traditionnels transmis depuis des générations.

"J'ai adoré ce tour. C'est la première fois que je fais une excursion en bateau sur une rivière, que je vois des pêcheurs utiliser des filets pour capturer des poissons et que j'en apprends davantage sur le Vietnam, ainsi que sur cette région de Hội An", affirme cette jeune femme venue de France. Et d'ajouter que "l’harmonie entre la rivière, le paysage rural et les nombreux vestiges restants fait de ce voyage sur la rivière Cô Co une excursion qui mérite d’être développée par les autorités locales ainsi que par les grandes agences de voyages à Hôi An".

Après environ 30 minutes de navigation, les touristes visitent le village de pêcheurs d'An Bàng à vélo, avec des arrêts incontournables typiques d'un village vietnamien : sous un banian, à côté d’un puits de pierre antique et des vestiges d'un vieux temple en pierre. Ils écoutent des histoires et des anecdotes qui témoignent de la riche tradition, de la culture et de l’histoire de cette région. Le mode de vie et la cuisine imprégnés de l'essence de Quang sont présentés aux visiteurs par les habitants de la manière la plus simple, à travers un verre de chè dâu van (une sorte de dessert), un bol de banh bèo (tarte de riz cuite à la vapeur) ou une assiette traditionnelle de my Quang (nouilles de riz).

Tout au long du parcours de près de trois heures, le circuit "Cô Co légendaire" offre de nombreuses expériences captivantes qui enchantent particulièrement les touristes étrangers. Dans un avenir proche, il est prévu que ce tour devienne un circuit touristique régulier et contribue à attirer davantage de visiteurs à Hôi An.

"J'ai adoré ce tour. C'est la première fois que je fais une excursion en bateau sur une rivière, que je vois des pêcheurs utiliser des filets pour capturer des poissons et que j'en apprends davantage sur le Vietnam, ainsi que sur cette région de Hội An. C’est vraiment un tour exceptionnel que je pense que les touristes devraient effectuer au moins une fois en se rendant à Hôi An. Quant au guide, il était très enthousiaste, et toutes les personnes que nous avons rencontrées au cours du voyage étaient hospitalières", confie M. Mark, un touriste australien.

Avant le XIXe siècle, la rivière Cô Co était une voie navigable importante reliant le port de Dà Nang à celui de Hôi An. Cependant, à partir du XXe siècle, la rivière a été fortement ensablée et transformée en terres agricoles et résidentielles. En attendant le projet de réouverture de la rivière Cô Co, qui vise à en faire une voie navigable clé pour relier le tourisme entre Dà Nang et Hôi An, le tour "Cô Co légendaire" offre déjà un aperçu de l'attrait touristique que cette rivière peut proposer.

Trà Quê, un village qui fleure bon le terroir

Sur les champs verdoyants de légumes du village de Trà Quê, il est facile de voir des groupes de touristes étrangers enthousiastes à l'idée de vivre les activités quotidiennes des habitants. Cela inclut le bêchage de la terre, la plantation de légumes et l'arrosage des planches de légumes. C'est la première fois que le petit Kason et sa famille viennent à Hôi An et participent à l'expérience de la culture de légumes dans le village de Trà Quê.

"Je trouve que ce travail est très traditionnel et que c'est vraiment une expérience nouvelle pour moi. Le costume que je porte aujourd'hui est également très typique de la culture locale, et je le trouve très beau", partage Kason, un touriste canadien.

"Nous avons appris à cultiver des légumes et à arroser les plantations en utilisant les outils des habitants locaux. Nous avons été particulièrement impressionnés par l'agriculture biologique pratiquée par les fermiers de cette région. Ils sont très gentils, toujours souriants et travaillent avec ardeur", confie M. Noah, un touriste australien qui arrive à Hôi An pour la première fois.

Le village de Trà Quế compte plus de 200 foyers cultivant des légumes sur environ 18 ha, avec une production moyenne d'environ deux tonnes par jour. La culture des légumes, qui existe ici depuis longtemps, génère une valeur économique tout en constituant un produit touristique unique.

Depuis plus de 20 ans, le tour du village de Trà Quế est devenu une spécialité du tourisme à Hội An, attirant particulièrement les visiteurs européens et américains. Les fermiers du village, connus pour leur honnêteté, collaborent habilement avec les agences de voyage pour accueillir et guider les touristes dans l'expérience de la culture des légumes.

"Les autorités locales et certaines associations guident les habitants. À travers de nombreuses activités pratiques, ils s'habituent progressivement et deviennent très compétents. Après chaque tour, les visiteurs sont toujours joyeux, enthousiastes et promettent de revenir", révèle Nguyễn Thị Ngọc Liên, guide de la Compagnie de tourisme Hội An DMC.

À Trà Quế, les touristes sont également ravis d'apprendre à cuisiner des plats locaux tels que le bánh xèo (crêpe vietnamienne) et de déguster des légumes frais chaque jour. Selon les statistiques, au premier semestre 2024, le tourisme communautaire au village de Trà Quế a accueilli plus de 17.000 visiteurs.

Selon Nguyễn Văn Lanh, vice-président du Comité populaire de la ville de Hội An, cette localité accélère un projet visant à faire de Trà Quế "un village heureux, non seulement en matière de culture de légumes, mais aussi en ce qui concerne l'architecture, l'aménagement, les routes et le mode de vie des habitants, qui sont au cœur du village".

En plus des efforts pour investir dans les produits et améliorer le paysage, la ville de Hội An a soumis un dossier afin que le village de Trà Quế soit reconnu comme le meilleur village touristique du monde en 2024, un prix décerné par l'Organisation mondiale du tourisme, visant à honorer les villages où le tourisme préserve et valorise les modes de vie ruraux et communautaires.

Danse contemporaine, musique traditionnelle et paysage pittoresque

Pour la première fois, une scène artistique, intitulé "Rom" a été installée au milieu des rizières mûres du quartier de Cẩm Châu, à Hội An, combinant danse contemporaine, musique traditionnelle et paysage pittoresque d'un village vietnamien. Ce spectacle de 60 minutes a attiré des centaines de spectateurs à chaque représentation. De nombreux touristes étrangers sont restés captivés, émerveillés par la beauté de la campagne de Hội An tout au long de cette expérience unique.

"Mes pensées sur Hội An ont été parfaitement incarnées par les artistes sur scène. C’est une histoire de liens familiaux, de croissance, de connexion avec le travail agricole et de la manière dont l’amour s'enracine. Ce spectacle m’a procuré une multitude d’émotions", s'est déclaré M. Carciseo, un touriste du Brésil.

Le paysage des villages vietnamiens et la vie simple des habitants de Hội An sont depuis longtemps une source d'inspiration inépuisable pour de nombreuses créations artistiques. Le patrimoine et la culture locale de cette région offrent un immense potentiel aux artistes souhaitant explorer et créer des œuvres enracinées dans la tradition, tout en y intégrant une touche contemporaine. "Hội An est un lieu idéal pour tous les programmes artistiques offrant une touche vietnamienne distinctive et une expertise reconnue à l'international. Se promener dans les champs pour prendre des photos, faire du vélo, visiter les maisons locales, attraper des poissons et faire du canotage sont des expériences extraordinaires", affirme Nguyễn Tấn Lộc, directeur artistique d'Arabesque Vietnam.

À la fin de l'année 2023, Hôi An a officiellement été désignée comme Ville créative de l'UNESCO pour l'artisanat et les arts populaires, ouvrant ainsi la voie à la ville pour continuer à cultiver des valeurs créatives et à encourager des créations artistiques profondément enracinées dans la culture vietnamienne.

"Un projet salué par l'UNESCO, intitulé "Hội An, maison de la créativité", a pour objectif de rassembler et de connecter tous les acteurs créatifs. L'enjeu est de revitaliser et d'inspirer les ressources culturelles, le patrimoine local, ainsi que les valeurs communautaires des villages", confie Nguyên Van Lanh, vice-président du Comité populaire de la ville de Hôi An. Et d'ajouter que les touristes, surtout les étrangers adorent voir sur place les séances artistiques à Hôi An.

Dans le cadre de son orientation vers la construction d'une ville écologique, culturelle et touristique, Hôi An continue de promouvoir l'innovation, en créant des conditions favorables au développement de nouvelles valeurs créatives tout en préservant le patrimoine culturel local. Cela permet aux artistes, tant nationaux qu'internationaux, de s'impliquer activement dans la construction de cette maison créative.

Arriver à Hội An pour admirer la beauté de la vieille ville, vivre des expériences captivantes sous la guidance des habitants locaux, passer des moments inoubliables en participant à de circuits touristiques, ou encore assister à une scène artistique en plein air, ce sont autant d’éléments qui attirent ces derniers temps les touristes vietnamiens et étrangers dans cette ville du Centre.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN

.