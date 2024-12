Saigontourist et Genesis : un duo gagnant pour le tourisme

Photo : Saigontourist/CVN

La cérémonie de signature de la coopération entre Saigontourist et Genesis a été honorée par la présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et de son épouse, ainsi que du membre du Politburo Nguyên Van Nên, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, de Bùi Thanh Son, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam.

Du côté malaisien, étaient présents Tuân Chang Lih Kang, ministre de la Science, de la Technologie et de l’Innovation ; Dato Tan Yang Thai, ambassadeur de Malaisie au Vietnam ; ainsi que de hauts responsables des deux pays, de l’ambassade du Vietnam en Malaisie, des dirigeants de Hô Chi Minh-Ville, des représentants des groupes Saigontourist et Genesis, des agences de médias malaisiennes, vietnamiennes et internationales.

L’événement a marqué une nouvelle étape dans la coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme, prévoyant des revenus supplémentaires de plusieurs dizaines de millions d’USD pour les deux principales sociétés touristiques des deux pays.

Le programme de coopération touristique Vietnam - Malaisie a été marqué par la remise du protocole de coopération entre Saigontourist et le groupe malaisien Genesis. Les deux parties s’engagent à collaborer pour élargir le marché et promouvoir divers secteurs tels que le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, les transports, la formation professionnelle, ainsi que l’organisation d’événements, de festivals et de salons du voyage au Vietnam, en Malaisie et dans d’autres pays.

Les deux groupes sont déterminés à développer et promouvoir des produits touristiques adaptés aux voyageurs vietnamiens et malaisiens, en mettant en valeur en avant le programme “Deux pays - une destination”. Cette coopération vise à dynamiser les secteurs touristiques des deux pays en exploitant de nouveaux produits attrayants et uniques, tout en favorisant le tourisme bidirectionnel et l’élargissement du marché.

“La signature de ces mémorandums de coopération intervient dans un contexte où les relations entre le Vietnam et la Malaisie se renforcent de manière croissante. Cet accord reflète non seulement l’engagement des parties à promouvoir la coopération touristique, mais contribue également à promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple auprès des amis internationaux. Nous espérons que ce programme de coopération ouvrira de nombreuses nouvelles opportunités pour le développement de produits touristiques, l’amélioration de la qualité des services, l’attraction de davantage de touristes au Vietnam et en Malaisie, contribuant ainsi au développement socio-économique des deux pays”, a déclaré Pham Huy Binh, président du groupe Saigontourist.

Photo : Saigontourist/CVN

Un marché en croissance

Genesis est un groupe multisectoriel, toujours à l’avant-garde des tendances et des opportunités dans divers domaines, collaborant avec des experts créatifs mondiaux pour offrir des expériences client excellentes et satisfaisantes. Ses activités couvrent des secteurs variés tels que la vente au détail, les services culinaires, la formation professionnelle, le développement immobilier, la gestion hôtelière, la gestion de clubs de golf, et bien d’autres.

“Nous espérons que la coopération entre Saigontourist et Genesis, deux des principaux groupes touristiques de l’ASEAN, favorisera la croissance du marché du tourisme bidirectionnel Malaisie - Vietnam et contribuera à valoriser l’image des deux pays”, a exprimé Ta Hui May, présidente du groupe Genesis.

D’après Pham Huy Binh, le programme de promotion du tourisme Vietnam - Malaisie fait partie des activités promotionnelles internationales du groupe Saigontourist en 2024. Parmi ces initiatives figurent des programmes de coopération avec la Compagnie aérienne Vietnam Airlines pour organiser des événements internationaux destinés à promouvoir le tourisme vietnamien ; des programmes sur des destinations vietnamiennes, lancées sur le marché chinois en avril 2024 ; ainsi que le programme de promotion du tourisme Vietnam - Cambodge “Deux pays - une destination“ en juillet 2024.

Saigontourist a participé aux grands événements touristiques internationaux tels que le salon international du tourisme ITB de Berlin 2024 et le salon mondial du voyage WTM de Londres 2024. En octobre dernier à Séoul, en République de Corée, il s’est coordonné avec le journal Tuôi Tre (Jeunesse) pour organiser avec succès le Festival du pho du Vietnam 2024, attirant 28.000 visiteurs. Un programme visant à promouvoir le tourisme vietnamien au Japon est prévu pour ce mois-ci.

Ces activités ont permis de valoriser le tourisme vietnamien et de renforcer la réputation du groupe Saigontourist à l’échelle internationale.

Truong Giang/CVN