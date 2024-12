Fleurs de nénuphar violet à Ninh Binh

À cette période de l'année, la province de Ninh Binh devient encore plus captivante lorsque les nénuphars violet atteignent leur pleine floraison. Baignés par la douce lumière du soleil matinal et se reflétant dans les eaux cristallines, ils créent une scène fascinante et enchanteresse.

>> Ninh Binh veut conquérir le marché touristique japonais

>> Ouverture du troisième Festival de Ninh Binh

>> La Convention de la TAFI 2025 se tiendra à Ninh Binh

Photo : VNA/CVN

En novembre, le site touristique de Tam Côc, dans la province de Ninh Binh, entre dans sa magnifique saison de floraison des nénuphars violets, avec des dizaines de milliers de fleurs émergeant des eaux sous le radieux soleil automnal.

Selon Bùi Thi Kiêm, batelière sur le site touristique de Tam Côc, district de Hoa Lu, province de Ninh Binh, depuis octobre, la zone touristique de Tam Côc est encore plus attrayante avec la floraison des nénuphars violets.

"Nous emmenons les visiteurs faire des excursions en bateau pour profiter de la beauté des lieux. Nous prenons également soin des fleurs et les présentons à nos clients", a-t-elle dit.

En traversant la première grotte de Tam Côc, les nénuphars deviennent plus denses. Plus on s'enfonce, plus la couleur violette devient vive.

Pour créer cette magnifique rivière violette, le personnel du complexe a planté, entretenu et taillé les nénuphars pendant des mois.

Fin octobre, les nénuphars ont commencé à fleurir, attirant une foule de visiteurs.Le meilleur moment pour admirer et photographier ce spectacle de la nature est de 7h00 à 10h00, entre octobre et décembre.

Avec cette nouvelle expérience touristique, Ninh Binh espère attirer davantage d'étrangers au cours des derniers mois de l'année.

VNA/CVN