Destinations phares de Hai Phong

Les visiteurs peuvent non seulement découvrir des monuments et des vestiges historiques dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord), mais aussi bénéficier de moments de détente dans ses stations balnéaires et sur ses plages. Voici quelques sites touristiques remarquables.

>> La cuisine de Hai Phong séduit les touristes étrangers

>> Le golf, un pilier de la stratégie touristique de Hai Phong

>> Faire de Hai Phong une ville créative mondiale

Île de Cát Bà

Photo : CTV/CVN

Cát Bà est connue comme "l’île-perle" de la ville de Hai Phong. Elle séduit les voyageurs grâce à son riche et varié patrimoine touristique, qui regroupe montagnes, mers, forêts, grottes et plages préservées. Parmi les principales activités, on retrouve la baignade, les croisières, les randonnées dans la forêt et la découverte des villages de pêcheurs. De plus, les visiteurs auront également l’occasion de savourer des fruits de mer frais et délicieux.

Quai de Nghiêng et site historique du quai K15

Le quai de Nghiêng et le site historique du quai K15 sont des sites touristiques fascinants et uniques à Hai Phong, à ne pas manquer. En explorant le quai de Nghiêng, les voyageurs pourront également admirer le phare de Hon Dâu, surnommé "l’Œil de perle de la Patrie". Le site historique du quai K15, situé au pied de la colline de Van Hoa, constitue également un lieu de visite attrayant.

Cet endroit a été le théâtre des combats héroïques de nos soldats contre les colonialistes français. Toutes les reliques sont protégées par la ville de Hai Phong pour en faire des destinations historiques.

Baie de Lan Ha

Photo : PTH/CVN

La baie de Lan Ha se situe dans l’archipel de Cát Bà, à l’est de la ville de Hai Phong. Elle s’étend sur plus de 7.000 ha, abritant plus de 400 îles et îlots, ainsi que 139 plages.

Lan Ha est l’une des principales destinations de Cát Bà. Les touristes peuvent se détendre sur les plages, se baigner dans une eau turquoise ou explorer de nombreuses grottes cachées et forêts tropicales. Ils peuvent également visiter la grotte "Sang Tôi" en kayak, la plus grande grotte submergée de Lan Ha, où l’eau d’une grande transparence permet d’observer la vie marine, notamment poissons et coraux.

Phare de Hon Dâu

Photo : CTV/CVN

À environ 20 km du centre-ville, l’île de Hon Dâu possède une beauté sauvage et paisible. C’est un lieu parfait pour les visiteurs en quête de détente et de véritables vacances. Il faut environ 20 minutes en bateau depuis le quai de Nghiêng pour s’y rendre.

Le phare de Hon Dâu, construit il y a plus d’un siècle et situé au sommet de l’île, permet aux touristes de profiter d’une vue imprenable sur l’ensemble de l’île.

Mont Eléphant

Le mont Éléphant - Xuân Son est un complexe de montagnes, relativement élevées, qui se succèdent de manière ondulante et sinueuse à travers trois communes : Truong Thành, An Tiên et An Thang, dans le district d’An Lao.

Cette montagne abrite de nombreuses grottes pittoresques telles que Hong Voi, Chiêng, Ca Chép, Bê, etc. Au sud de ce mont se trouve la grotte Nam Tào, et au nord, celle Bac Dâu. Chacune contient de nombreuses stalactites et stalagmites aux formes surprenantes.

Opéra de la ville

Photo : CTV/CVN

Parmi les joyaux incontournables de Hai Phong figure l’Opéra de la ville, un exemple emblématique de l’architecture française du début du XXe siècle. Inauguré en 1904, cet édifice de style baroque est orné de délicates gravures portant les noms de célèbres compositeurs et dramaturges européens, tels que Mozart, Beethoven et Molière. Plus qu’un simple chef-d’œuvre architectural, il témoigne des luttes pour l’indépendance du Vietnam.

Achevé en 1912, l’opéra est le lieu où se déroulent les principales activités politiques et culturelles de la ville de Hai Phong. Il comporte deux étages, 100 portes et fenêtres, un couloir, un hall, une galerie des glaces, un vestiaire, une cantine et une scène principale avec un auditorium de 400 sièges. À l’extérieur se trouvent une grande place, un jardin fleuri et une fontaine artistique.

Linh Trân/CVN