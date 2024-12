Quang Ninh diversifie son offre touristique

La province de Quang Ninh (Nord) s’apprête à offrir aux visiteurs des expériences inédites. En effet, trois nouvelles plages situées dans la baie de Ha Long (Soi Sim, Hang Co et Trinh Nu) seront prochainement ouvertes au public. Ces sites, encore préservés et sauvages, offriront aux touristes des moments de détente au cœur d’une nature intacte et majestueuse.

Photo : CTV/CVN

Pour stimuler le secteur touristique, Quang Ninh a lancé un vaste programme baptisé "Quang Ninh - Destination des quatre saisons". Selon le Service provincial du tourisme, plus de 350 entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des services touristiques participent à cette initiative. Ce programme, qui se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2024, propose des réductions allant jusqu’à 50% sur une large gamme de produits et de services.

Cette campagne de relance constitue une opportunité unique pour les visiteurs souhaitant profiter de vacances complètes à des prix attractifs. L’objectif est de diversifier les offres touristiques tout en garantissant des expériences inoubliables pour les visiteurs.

Des activités uniques

En parallèle des nouvelles plages, Quang Ninh organise des événements culturels et artistiques originaux, notamment des spectacles et des réceptions dans certaines grottes de la baie. Ces activités ajoutent une touche d’exclusivité aux circuits touristiques traditionnels.

Photo : CTV/CVN

La province prévoit également de développer des zones réservées aux touristes fortunés, avec des plages privées et des services de luxe. Ce segment haut de gamme vise à attirer une clientèle internationale en quête d’expériences prestigieuses et personnalisées.

Quang Ninh s’est fixé un objectif de 19 millions de visiteurs en 2024, dont 3,5 millions de touristes étrangers. Fin octobre, la province avait déjà accueilli 16,8 millions de visiteurs, dont plus de 3 millions d’internationaux. Il reste donc à attirer plus de 2 millions de visiteurs dans les deux derniers mois de l’année pour atteindre cet objectif ambitieux.

Nouvelle route maritime

Un autre événement marquant est l’inauguration de la ligne maritime Ha Long - Bac Hai. Le 16 novembre dernier, le navire Blue Dream Melody, en provenance de Bac Hai, en Chine, a accosté au port international de Hạ Long avec plus de 1.100 passagers à son bord. Cette ouverture symbolise une nouvelle étape dans le développement des liaisons touristiques maritimes entre les deux pays.

Quelques jours auparavant, deux autres navires de croisière internationaux avaient également fait escale à Ha Long, accueillant plus de 4.700 visiteurs. Ces arrivées massives témoignent de l’attractivité croissante de la région.

Photo : CTV/CVN

Outre les activités touristiques, Quang Ninh organisera une série d’événements sportifs et culturels d’envergure. Parmi eux, le spectacle "Vietcharm Show - Viêt Nam Gâm Hoa", mêlant musique, mode et culture vietnamienne, s'annonce comme un moment fort et captivant.

En décembre, la province accueillera également la course Yên Tu Heritage 2024 - Toucher l’héritage, réunissant plus de 6.000 coureurs dans le cadre sacré de Yên Tu. Par ailleurs, Quang Ninh sera l’hôte du championnat de taekwondo des forces de police d’Asie, avec plus de 2.500 athlètes venant de 40 pays.

Grâce à ces initiatives ambitieuses, Quang Ninh espère non seulement atteindre ses objectifs touristiques, mais aussi renforcer son image en tant que destination incontournable en Asie du Sud-Est.

Thao Nguyên/CVN