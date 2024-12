Hôi An, patrimoine mondial et fierté nationale

Située le long de la rivière Hoài, la veille ville de Hôi An est un joyau précieux au cœur de la province de Quang Nam, préservant sa beauté et sa sérénité au fil des siècles. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO le 4 décembre 1999, Hôi An n'est pas seulement un musée vivant de l'architecture et du mode de vie urbain, mais aussi un symbole unique d'interférence culturelle entre l'Orient et l'Occident.

Photo : VNA/CVN.

Établie au XVIe siècle, Hôi An s'est développée pour devenir l'un des centres portuaires majeurs de la région. La ville a accueilli des marchands de diverses origines - Chine, Japon, Pays-Bas, Inde et Espagne - créant ainsi un carrefour commercial dynamique. La rencontre de cultures diverses a façonné le visage architectural et le patrimoine de la ville où se côtoient harmonieusement toits à tuiles yin-yang, ruelles traditionnelles et édifices chinois, reflets d'un passé multiculturel.

D'après Pham Phu Ngoc, directeur du Centre de gestion et de conservation du patrimoine culturel de Hôi An (Quang Nam), la ville abrite un ensemble remarquable de plus de 1 400 sites classés, comprenant 27 sites nationaux, 49 sites provinciaux et plus de 1.330 éléments inscrits sur la liste des sites protégés par la ville.

L'architecture de Hôi An est un véritable kaléidoscope de styles, où se mêlent harmonieusement les influences vietnamiennes, chinoises, japonaises et occidentales, créant un ensemble architectural unique et fascinant.

Rayonnement à travers le monde

Dans un monde en constante évolution, Hôi An se dresse comme un îlot de sérénité, où les maisons aux toitures patinées, les murs jaunes et les lampions colorés témoignent d'un passé préservé.

Au-delà de son patrimoine architectural remarquable, Hôi An constitue aussi un centre culturel vivant. Les coutumes, les croyances et les arts populaires, notamment l'art du "bài choi" et les chants traditionnels de la rivière Hoài, demeurent des pratiques culturelles actives. L'ambiance authentique se prolonge dans les ruelles où les vendeurs proposent des spécialités locales comme les nouilles Quang et le riz au poulet. Les magasins d'artisanat, perpétuant les traditions de la menuiserie de Kim Bông, du maraîchage de Trà Quê et de la céramique de Thanh Hà, témoignent de l'héritage commercial historique de la ville.

Photo : VNA/CVN

À la nuit tombée, Hôi An se pare d'une atmosphère enchanteresse grâce à ses innombrables lampions multicolores. Le Festival des lanternes, célébré le quatorzième jour de chaque mois lunaire, transforme la ville en une scène visuelle exceptionnelle. La tradition du lâcher de lanternes sur la rivière Hoài représente non seulement un rituel esthétique mais incarne également un moment de réflexion et de sérénité.

En reconnaissance de son caractère exceptionnel, la veille ville de Hôi An a été classée site historique et culturel national en 1985, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999 et est devenu site national en 2009.

Hôi An est devenue, ces dernières années, l'une des destinations les plus prisées par les voyageurs, tant nationaux qu'internationaux. L'année 2019, avant la pandémie de COVID-19, la ville a enregistré un nombre remarquable de 5,35 millions de visiteurs. Après la pandémie, en 2023, la ville a connu une reprise substantielle, avec 4 millions de visiteurs.

Hôi An a été distinguée par de nombreuses récompenses internationales prestigieuses, notamment le titre de "première destination culturelle d'Asie" aux World Travel Awards et "meilleure ville touristique du monde" par Voyage+Loisirs. La ville s'est particulièrement illustrée lors des World's Best Awards 2024, où elle s’est classée quatrième au niveau mondial et troisième en Asie parmi les 25 meilleures destinations.

Conservation et valorisation du patrimoine

Suite à son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, la veille ville de Hôi An a bénéficié de nombreuses initiatives de conservation d'envergure. La préservation architecturale constitue une priorité. Depuis 2008, plus de 400 monuments ont été restaurés, grâce à un investissement colossal de plus de 150 milliards de dôngs, témoignant d'une volonté farouche de préserver le patrimoine de la ville. Le projet de "Restauration d'urgence des monuments menacés d'effondrement" a permis la sauvegarde de centaines de maisons anciennes, assurant ainsi la pérennité du caractère architectural pour les générations futures.

Photo : VNA/CVN

Les édifices emblématiques, incluant la pagode Chua Câu, la maison ancienne Tân Ky et les salles de réunions chinoises, font l'objet d'une restauration minutieuse et d'une protection rigoureuse pour préserver leur authenticité et leur valeur historique. Les autorités locales ont également appliqué les technologies numériques pour l’élaboration de dossiers et la numérisation des données patrimoniales, optimisant ainsi le suivi et la préservation.

La conservation s'étend également au patrimoine immatériel, englobant les manifestations culturelles traditionnelles comme le Festival des lanternes et l'art du chant Bài Choi. Les villages d'artisanat traditionnel, tels que la menuiserie de Kim Bông, la poterie de Thanh Hà et la culture maraîchère de Trà Quê, ont été revitalisés et transformés en attractions culturelles, générant des opportunités économiques pour la population locale.

Les habitants de Hôi An sont les véritables artisans de la préservation de leur ville. Leur attachement profond à leur patrimoine se traduit par un engagement quotidien dans sa sauvegarde. Ils ont intégré le patrimoine comme composante essentielle de leur vie quotidienne, de l'entretien des demeures historiques au développement du tourisme vert. Les manifestations culturelles telles que "Old Town Night", "Walking Street" et le marché nocturne sont devenues des attractions majeures, conjuguant attrait touristique et promotion culturelle.

Vers un développement touristique durable

Hôi An s'est engagée dans une démarche de développement touristique durable, en mettant en œuvre des initiatives telles que l'utilisation de véhicules électriques dans le centre-ville, la réduction des déchets plastiques et l'encouragement des visiteurs à des activités de protection de l'environnement. En parallèle, le gouvernement vietnamien, en collaboration avec des organisations internationales, déploie des projets d’assistance tels que la création de fonds de conservation, l'organisation de colloques scientifiques...

Néanmoins, la ville fait face à des défis démographiques significatifs, notamment en termes de la densité et de la composition populationnelle, de l'afflux croissant de visiteurs dans les zones urbaines.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, le Comité populaire provincial de Quang Nam a élaboré, en mars 2024, un projet soumis pour l'approbation du gouvernement. Ce projet vise à préserver et valoriser le patrimoine culturel mondial de la veille ville de Hôi An à l'horizon 2030, avec une vision jusqu'en 2035.

Cette stratégie repose sur un équilibre subtil entre la préservation rigoureuse de l'authenticité du patrimoine et la promotion d'un développement économique durable, bénéfique pour la communauté locale. L'objectif est de positionner Hôi An comme une destination écologique, culturelle, touristique, tout en préservant son identité et optimisant le potentiel économique de son patrimoine. La portée du projet englobe non seulement la préservation de la veille ville, mais s'étend également aux villages artisanaux traditionnels, à la zone riveraine de Thu Bôn et à la réserve de biosphère de Cù Lao Chàm.

Les objectifs fixés pour 2030 prévoient la restauration complète de monuments historiques dégradés et l'établissement d'une documentation scientifique exhaustive du patrimoine culturel, tant matériel qu'immatériel. À l'horizon 2035, Hôi An devrait étendre la zone de protection patrimoniale, contribuant à garantir la préservation de l'authenticité et de l'exceptionnelle valeur universelle de la veille ville.

En intégrant les technologies numériques à sa gestion touristique, Hôi An vise à devenir une destination intelligente, tout en préservant son patrimoine culturel. Grâce à des partenariats solides avec des institutions internationales, Hôi An pourra développer des projets innovants et ambitieux, renforçant ainsi son rayonnement à l'échelle mondiale.

Célébration riche d'activités

Pour marquer le 25e anniversaire de l'inscription au patrimoine mondial de la vieille ville de Hôi An (4 décembre 1999 - 4 décembre 2024), le Comité populaire municipal a programmé une série d'événements commémoratifs du 23 novembre au 4 décembre, comprenant des conférences, une exposition photographique et un concours sur le patrimoine destiné aux enfants.

Cette période de vingt-cinq années témoigne de nombreux efforts dans la préservation et la valorisation du patrimoine. Grâce à la synergie entre la communauté locale, les autorités et les partenaires internationaux, Hôi An, joyau unique du patrimoine mondial, s'affirme comme un symbole culturel universel. Son charme intemporel, l'harmonie unique entre son architecture et sa culture ainsi que les efforts soutenus de préservation font de Hôi An une ville d'exception, véritable joyau du patrimoine mondial.

