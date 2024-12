Le plus beau circuit en train du Vietnam à l'honneur

>> Explorer Dà Lat la nuit en train

>> Développement du tourisme ferroviaire associé aux patrimoines

>> Le Vietnam accueille 400 touristes chinois en train charter

Photo : VGP/CVN

Le circuit en train a obtenu ce classement grâce à un vote auquel ont participé de plus de 45.600 lecteurs et à une évaluation minutieuse du jury. Le Service du tourisme de la province de Thua Thiên Huê prévoit d'annoncer et de récompenser ce service touristique prochainement.

Le programme "Top 9 des produits touristiques impressionnants de Huê 2024" a été lancé en juillet, avec comme objectif de trouver des produits et services touristiques de grande qualité, prestigieux et innovants, contribuant à la promotion et au développement du tourisme dans la province.

Au cours des dix premiers mois de cette année, la province a accueilli plus de 3,2 millions de visiteurs, soit une augmentation de 26,8% en rythme annuel. Le nombre d’arrivées internationales a atteint 1,08 million, soit un bond de 31,5%.

VNA/CVN