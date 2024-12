Ouverture de la 4e Semaine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville

Le 5 décembre, devant le marché traditionnel de Bên Thành, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a inauguré la Semaine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2024. Se déroulant du 5 au 12 décembre, cet événement promet d'offrir des expériences uniques et mémorables aux touristes nationaux et étrangers.

L'événement comprend plus de 80 activités touristiques, sportives et musicales qui auront lieu dans la ville de Thu Duc ainsi que dans les 21 arrondissements et districts de Hô Chi Minh-Ville.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Dung, a souligné que, depuis 2021, la Semaine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville est devenue un événement annuel de l'industrie touristique locale, contribuant à affirmer que Hô Chi Minh-Ville est une destination attractive, moderne et riche d’identité culturelle pendant la saison des festivals.

Ambiance festive

Dans le but de construire l'image d'un "festival dans le festival", Hô Chi Minh-Ville souhaite prolonger le séjour des touristes internationaux tout en promouvant de nouvelles activités et expériences de shopping pour les touristes en fin d'année. Placée sous le thème "Animation pendant la saison des fêtes", l'événement de cette année met l'accent sur la combinaison du tourisme, de la culture et du sport, avec une coopération d’organisation entre de nombreuses unités connexes, telles que les services et branches municipales, la ville de Thu Duc et les autres arrondissements et districts.

L'événement n'est pas seulement une activité propre à Hô Chi Minh-Ville, mais il renforce également les liens avec d’autres provinces et villes du Sud-Est et du delta du Mékong. Selon la directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Anh Hoa, afin de promouvoir l'efficacité et de créer une atmosphère festive qui se propage dans toute la région du Sud, l'industrie touristique de la ville s'est coordonnée avec d’autres provinces et villes du delta du Mékong et du Sud-Est pour organiser des activités interrégionales de stimulation du tourisme en fin d'année, augmentant ainsi l'attractivité et la compétitivité du tourisme du Sud.

La cérémonie d'ouverture de cette année a eu lieu devant le marché traditionnel de Bên Thành, qui vient d'être reconnu comme relique culturelle et historique au niveau municipal en novembre 2024. La petite zone insulaire située en face du marché de Bên Thành est également devenue un lieu d’organisation de nombreuses activités telles que des défilés de véhicules électriques et de vélos, des expositions touristiques et des programmes culturels et de divertissement riches en identités traditionnelles dans le cadre de la Semaine touristique de cette année.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le Service du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville a également annoncé le programme "Concevoir un programme touristique pour célébrer le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays", créant un terrain de jeu créatif pour les entreprises et les particuliers du secteur.

En outre, une série de 80 activités touristiques, sportives et musicales à grande échelle sont également organisées à cette occasion, notamment la saison 7 du marathon international Techcombank Hô Chi Minh-Ville, avec la participation attendue de plus de 17.000 athlètes vietnamiens et étrangers.

D'autres événements tels que la Conférence mondiale sur les sports de masse, le Championnat mondial de Teqball et le festival international de musique 8WONDER Winter 2024 apporteront tous une atmosphère animée à Hô Chi Minh-Ville à la fin de l'année.

Moteur du tourisme régional

Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, au cours des 10 premiers mois de cette année, la ville a accueilli plus de 35 millions de visiteurs, dont près de 4,7 millions de visiteurs internationaux et 31 millions de visiteurs nationaux. Actuellement, l’agence étatique élabore des politiques préférentielles pour les groupes de voyages internationaux, les organisateurs et les prestataires de services MICE afin d'attirer davantage de touristes internationaux.

En outre, elle promeut également les activités de coopération pour le développement touristique entre Hô Chi Minh-Ville et 13 provinces et villes du delta du Mékong, en reliant le tourisme à la région du Sud-Est et en coopérant avec le Service du tourisme de la province de Bà Ria-Vung Tàu pour développer des produits touristiques, connecter des circuits et attirer des visiteurs internationaux de manière durable.

De plus, elle renforcera la promotion du tourisme sur les marchés internationaux potentiels tels que Singapour, les États-Unis et le Japon, ainsi que l’organisation de séminaires pour présenter l'image de Hô Chi Minh-Ville aux entreprises internationales.

Texte et photos : Tân Dat/CVN