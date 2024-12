Un journal britannique présente les 12 plus belles destinations du Vietnam

Le Vietnam, ce n’est pas seulement la baie de Ha Long ou la capitale Hanoï, mais aussi des merveilles situées sur les hauts plateaux du Centre, les îles, ou au cœur d’une histoire et d’une culture fascinantes, selon The Times.

Photo : VNA/CVN

Avec ses 99 millions d’habitants et son littoral s’étirant du Nord au Sud, le Vietnam est une destination idéale offrant une multitude de trésors à découvrir. Paysages naturels époustouflants, culture riche, gastronomie exceptionnelle et habitants chaleureux promettent une expérience inoubliable.

Claire Boobbyer, journaliste britannique et auteure de l’article, a visité le Vietnam pour la première fois en 2004 et y est retournée à plusieurs reprises depuis. Elle dévoile ses 12 destinations préférées à travers le pays.

Hanoï

Hanoï mêle trafic incessant et beauté intemporelle. Fondée sur une courbe du fleuve Rouge il y a un millénaire, la capitale regorge d’histoire, de charme, de musées, de marchés et de délices de la cuisine de rue. Ne manquez pas le quartier ancien, cœur battant de la ville, avec ses temples, hôtels, restaurants et boutiques traditionnelles. Visitez également le mausolée du Président Hô Chi Minh, le Temple de la Littérature, la Maison centrale de Hoa Lo et le Musée d’ethnographie.

Hà Giang

Située à l’extrême-Nord du pays, Hà Giang offre un paysage spectaculaire avec ses sommets vertigineux, ses routes sinueuses et ses rizières en terrasses. Explorez les villages des minorités Dao Rouge, H’Mông Fleuri et d’autres groupes ethniques locaux, ainsi que leurs marchés traditionnels. Une immersion dans une culture rurale intacte et intemporelle.

Photo : VNA/CVN

Pù Luông et Mai Châu

Non loin de Hanoï, ces refuges paisibles se nichent au cœur de rizières verdoyantes. À Pù Luông, entre maisons d’hôtes et éco-lodges, parcourez les rizières et vergers des Muong ou descendez les rivières sur des radeaux en bambou, entourés de roues hydrauliques traditionnelles. Plus au nord, Mai Châu offre une vallée sereine, idéale pour contempler les rizières en toute tranquillité.

Photo : CTV/CVN

Baie de Bai Tu Long et baie de Ha Long

La baie de Ha Long, classée par l’UNESCO, est connue pour ses innombrables pitons calcaires s’élevant au-dessus de l’eau. Chaque changement de météo transforme ce lieu en un tableau mystérieux ou éclatant. Pour une expérience unique, embarquez pour une croisière de deux nuits et découvrez la baie de Bai Tu Long, encore plus préservée.

Photo : VNA/CVN

Huê

Ancien centre de pouvoir culturel et politique des rois Nguyên, Huê abrite une citadelle impériale et des tombeaux majestueux le long de la rivière des Parfums. Bien que souvent éclipsée par Hôi An, cette ville mérite une visite pour son riche héritage et son atmosphère paisible.

Photo : VNA/CVN

Dà Nang

Cette ville côtière, autrefois tranquille, est désormais une destination de renommée mondiale. Avec ses plages de sable doré, ses complexes hôteliers luxueux comme le Four Seasons ou l’InterContinental, et ses trésors culturels tels que le Musée Cham et les ruines de My Sơn, Dà Nang séduit tous les types de voyageurs.

Photo : VNA/CVN

Hôi An

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Hôi An enchante avec ses temples anciens, ses maisons traditionnelles et ses lanternes colorées. Profitez de ses boutiques d’artisanat et de ses ateliers de couture sur mesure, tout en savourant sa délicieuse cuisine de rue.

Photo : VNA/CVN

Baie de Ninh Vân

Située au nord de Nha Trang, cette péninsule isolée offre un cadre idyllique pour se détendre sur la plage. Entre séjours luxueux au Six Senses ou au romantique An Lâm Retreats, explorez également les cascades et forêts environnantes pour un séjour au plus près de la nature.

Photo : ALAMY/CVN

Dà Lat

Nichée sur les hauts plateaux, Dà Lat séduit par son air frais et son ambiance paisible. Entourée de villas coloniales, de marchés animés, de jardins fleuris et de cascades, la ville regorge aussi de cafés et bars modernes. Ne manquez pas la visite de la Crazy House ou de la gare ferroviaire historique.

Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville

Avec ses 9 millions d’habitants et 8 millions de scooters, la plus grande ville du pays offre une énergie vibrante. Explorez ses sites emblématiques, partez en excursion vers les tunnels de Cu Chi ou Tây Ninh, et plongez dans sa vie nocturne animée. Sa cuisine de rue est également une expérience incontournable.

Photo : CTV/CVN

Delta du Mékong

Le delta du Mékong, où les fleuves se jettent dans la mer, offre une immersion unique dans un mode de vie aquatique. Découvrez un mélange culturel fascinant entre Vietnamiens, Chams et Khmers, tout en explorant les marchés flottants, les zones humides et les spécialités culinaires locales.

Photo : VNA/CVN

Côn Dao

Situé au large de la côte sud, l’archipel de Côn Dao est un paradis naturel abritant des zones humides classées Ramsar et des plages immaculées où les tortues de mer viennent pondre. Randonnée, plongée et détente sont au rendez-vous, tout comme la découverte de son riche passé historique à travers ses musées et sites mémoriels.

Photo : VNA/CVN

Avec ses paysages variés et son patrimoine culturel riche, le Vietnam continue de captiver les voyageurs du monde entier.

Thao Nguyên/CVN