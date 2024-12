Hô Chi Minh Ville accueille une délégation de 1.000 touristes indiens

La délégation indienne a séjourné dans des établissements hôteliers de renom à Hô Chi Minh-Ville, tels que le Renaissance Riverside Saigon, l'Équatorial, La Vela Saigon, Muong Thanh Luxury Saigon, Vissai Sai Gon, Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection et le Saigon Prince, tout en participant à de nombreuses conférences dans le cadre de leur programme MICE.

Ces touristes indiens ont visité d’autres destinations dans Hô Chi Minh-Ville: musée des vestiges de la guerre, théâtre municipal, Poste centrale, tunnels de Cu Chi, marché de Bên Thanh… et pagode Vinh Trang dans la province de Tiên Giang.

Bùi Thi Ngoc Hiêu, directrice adjointe du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a remercié la délégation indienne d'avoir choisi la ville comme destination, soulignant le potentiel touristique de Hô Chi Minh-Ville et sa volonté de se positionner comme une destination phare au Vietnam.

Bùi Thi Ngoc Hiêu a souligné que la visite de la délégation indienne témoignait de la renaissance du marché du tourisme d'affaires à Hô Chi Minh-Ville et confirmait la position grandissante de la ville comme destination internationale prisée.

Meilleure destination MICE d'Asie

En accueillant la délégation indienne, Bùi Thi Ngoc Hiêu a souligné que cette visite marquait un tournant pour le secteur du tourisme d'affaires à Hô Chi Minh-Ville. Elle a rappelé que les efforts continus de la ville pour améliorer ses infrastructures et promouvoir ses atouts touristiques portaient enfin leurs fruits, positionnant ainsi Hô Chi Minh-Ville comme une destination incontournable pour les événements internationaux.

La distinction de "Meilleure destination MICE d'Asie" a renforcé la notoriété internationale de Hô Chi Minh-Ville, attirant un flux croissant de voyageurs d'affaires et de loisirs. Ce prix prestigieux a propulsé Hô Chi Minh-Ville au rang des destinations MICE les plus prisées en Asie, suscitant un intérêt grandissant de la part des organisateurs d'événements internationaux.

Dans le cadre de sa stratégie de développement touristique, Hô Chi Minh-Ville a identifié le tourisme MICE comme l'un des sept produits phares à promouvoir. Afin de relancer le secteur touristique et d'attirer un flux constant de visiteurs internationaux, la ville a mis l'accent sur le développement de ce segment, tel que clairement défini dans son plan de développement touristique.

Afin de promouvoir le tourisme MICE et d'attirer un nombre croissant de groupes à Hô Chi Minh-Ville, le Service du tourisme a mis en place une stratégie complète. Outre l'amélioration de la qualité des produits et services touristiques, la ville a adopté des politiques spécifiques pour accueillir les délégations, telles que des cadeaux de bienvenue, des réductions sur les attractions, des garanties de sécurité, une communication renforcée sur les réseaux sociaux et un soutien personnalisé via le groupe de travail MICE.

Grâce à une préparation rigoureuse et à une offre touristique de qualité, Hô Chi Minh-Ville a su séduire un nombre croissant de délégations MICE internationales. Les succès remportés avec des groupes en provenance des États-Unis, d'Inde et d'Afrique du Sud en témoignent. Fort de ces résultats, la ville s'est fixée des objectifs ambitieux pour 2024 : attirer 6 millions de visiteurs internationaux, soit une croissance de 20% par rapport à l'année précédente, et générer 190 000 milliards de dôngs de recettes touristiques, soit une hausse de 18,8%.

Ces projections témoignent de la dynamique du secteur touristique à Hô Chi Minh-Ville et de son positionnement comme destination phare en Asie.

Texte et photos : Tân Dat/CVN