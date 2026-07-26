Saigontourist s’allie à Yan Can Cook pour promouvoir la cuisine vietnamienne

En s’associant à la marque de renommée mondiale Yan Can Cook, Saigontourist veut faire de la gastronomie vietnamienne un véritable levier de développement touristique, à travers des événements et des expériences culinaires destinés à renforcer son rayonnement international.

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À la mi-juillet, à l’hôtel Majestic Saigon, Nguyên Thi Anh Hoa, présidente du Conseil des membres de Saigontourist, a rencontré Martin Yan, fondateur de la marque Yan Can Cook, et ses collaborateurs venus des États-Unis et de plusieurs pays d’Asie. Des représentants des hôtels Majestic Saigon, Rex Saigon, Grand Saigon ainsi que du Collège hôtelier Saigontourist (STHC) ont également pris part aux échanges.

Formation au cœur du projet

Les discussions ont permis de définir les premières orientations d’un partenariat visant à mettre en valeur les atouts des deux partenaires dans les domaines du tourisme, de la culture et de la gastronomie. L’objectif est de promouvoir plus largement l’image du Vietnam à travers sa cuisine, en s’appuyant sur la notoriété internationale de Martin Yan.

Photo : Saigontourist/CVN

Parmi les projets envisagés figure l’organisation régulière d’événements gastronomiques dans plusieurs hôtels du groupe. Ces rendez-vous associeront démonstrations culinaires, techniques de préparation et valorisation du patrimoine gastronomique vietnamien. L’ambition est d’attirer davantage de visiteurs vietnamiens et étrangers tout en affirmant progressivement la gastronomie vietnamienne comme un produit touristique de qualité, créateur de valeur ajoutée pour la destination Vietnam.

Le partenariat prévoit également un important volet consacré à la formation. Par l’intermédiaire du Collège hôtelier Saigontourist, Martin Yan animera des Cooking Classes, au cours desquelles il partagera son savoir-faire, son expérience et sa passion avec les futurs chefs. Ces activités seront retransmises en direct sur les plateformes numériques afin de toucher un public plus large, au Vietnam comme à l’étranger.

Des ateliers de cuisine destinés aux clients des hôtels du groupe Saigontourist, en particulier aux visiteurs internationaux souhaitant découvrir la culture vietnamienne à travers sa gastronomie, sont également à l’étude. Ces expériences devraient enrichir l’offre touristique, prolonger la durée de séjour des visiteurs et accroître leurs dépenses.

Sur le plan du développement de produits, Martin Yan accompagnera également Saigontourist dans la montée en gamme de plusieurs restaurants selon les standards internationaux du fine dining, tout en préservant l’identité de la cuisine vietnamienne. Cette démarche portera non seulement sur la qualité des plats, mais aussi sur l’expérience globale offerte aux clients, incluant le cadre, la présentation, le service et la mise en valeur de l’histoire culturelle associée à chaque spécialité.

Le chef participera également aux programmes de promotion de la gastronomie vietnamienne au Vietnam comme à l’étranger afin de renforcer le rayonnement de la culture et du patrimoine culinaire du pays.

Ambition internationale

À l’issue de cette rencontre, Martin Yan et son équipe ont visité les espaces de restauration des hôtels Majestic Saigon, Rex Saigon et Grand Saigon afin d’évaluer les conditions nécessaires à la mise en œuvre des futurs projets communs.

Selon Nguyên Thi Anh Hoa, la gastronomie constitue l’un des patrimoines culturels les plus précieux du Vietnam et un levier majeur du développement d’un tourisme de qualité. Elle estime que la complémentarité entre l’expertise de Saigontourist dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, et la réputation internationale de Martin Yan permettra de créer de nouvelles expériences contribuant à renforcer la place de la cuisine vietnamienne sur la scène touristique mondiale.

Pour elle, cette coopération dépasse le simple partenariat entre une entreprise et un chef de renom : elle vise à raconter l’histoire du Vietnam à travers sa gastronomie afin que chaque plat devienne un ambassadeur de la culture vietnamienne.

Photo : Saigontourist/CVN

Martin Yan est l’un des chefs les plus célèbres au monde. Son émission Yan Can Cook, lancée en 1978, a donné lieu à des milliers d’épisodes, diffusés sur PBS aux États-Unis ainsi que dans plus de cinquante pays. Auteur de plus de 35 ouvrages culinaires, il poursuit aujourd’hui ses activités en produisant de nouvelles émissions, en animant des cours de cuisine en ligne et en participant à des festivals gastronomiques internationaux ainsi qu’à des programmes de tourisme culinaire.

Pour Saigontourist, la gastronomie constitue depuis de nombreuses années l’un des piliers de sa stratégie de développement d’un tourisme de qualité. Le groupe organise régulièrement de grands événements culturels et gastronomiques, au Vietnam comme à l’étranger, afin de promouvoir les valeurs de la cuisine vietnamienne.

Parmi les manifestations les plus emblématiques figure la Fête culinaire et des délices de Saigontourist 2026, distinguée plusieurs années consécutives par les World Culinary Awards comme “Meilleure fête gastronomique du monde” en 2023, 2024 et 2025, ainsi que “Meilleure fête gastronomique d’Asie” en 2022, 2023, 2024 et 2025. Avec le Festival du pho et d’autres événements consacrés aux spécialités régionales, le groupe poursuit son ambition de faire de la gastronomie un atout majeur du tourisme vietnamien.

Le rapprochement avec Martin Yan marque ainsi une nouvelle étape dans la stratégie de Saigontourist, qui entend promouvoir la gastronomie vietnamienne comme un produit touristique d’envergure internationale et inviter les visiteurs du monde entier à découvrir le Vietnam à travers ses saveurs.

Texte : Quang Châu - Hiêu Tuyên/CVN







