Bac Ninh : rétablissement de l'élevage de poissons après les inondations

Le Service de l'agriculture et du développement rural de la province de Bac Ninh (Nord) a demandé aux localités de la province de renforcer les directions et orientations pour rétablir les zones d’aquaculture après les inondations.

>> La ville de Bac Ninh aspire à se développer

>> Bac Ninh : appel à l’investissement dans 167 projets

>> Bac Ninh a alloué 45 milliards de dôngs d’aide aux sinistrés

Photos : Hông Hà/BBN/CVN

Pour rétablir la production et minimiser les dégâts causés par la tempête, le Service provincial de l'agriculture et du développement rural recommande aux comités populaires des districts et chefs-lieux de donner des statistiques précises sur les cages à poissons dans les rivières et les zones de pisciculture dans les étangs endommagés par le typhon Yagi.

Il est également important de faire un rapport en temps opportun, d’évaluer le niveau des dégâts et de proposer des mesures pour atténuer les conséquences des inondations et stabiliser rapidement la production.

Un accent particulier doit être mis sur les soins et la prévention des maladies chez les poissons.

De plus, il est conseillé aux ménages aquaculteurs de renforcer le système de crochets et de cordes d'ancrage, de bouées et de filets, tout en s'assurant de porter des gilets de sauvetage pour garantir la sécurité.

Les autorités encouragent également les ménages élevant des poissons dans des étangs à restaurer les berges, les drains et les grilles endommagés, ainsi qu'à désinfecter et traiter l'environnement de l'eau.

Hai Vân/CVN