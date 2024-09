Trà Vinh renforce ses efforts pour améliorer son Indice vert provincial

Photo : VNA/CVN

En 2024, la province de Trà Vinh s'efforce d'augmenter son classement en termes d'IGP d'au moins de trois rangs par rapport à 2023.

Le président du Comité populaire provincial, Lê Van Hân, a assigné des tâches et des responsabilités spécifiques aux départements, agences et localités. Il a demandé au Service provincial des Ressources naturelles et de l'Environnement et à l'Inspection provinciale de se coordonner avec les unités concernées pour renforcer l'inspection des travaux de protection de l'environnement dans les établissements de production, d'affaires et de services locaux...

Parallèlement à cela, Trà Vinh développe des politiques pour encourager et soutenir les secteurs économiques verts tels que les énergies propres et les énergies renouvelables…

VNA/CVN