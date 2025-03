Safari nocture palpitant dans le Jardin botanique et zoologique de Saïgon

À 22h00 le 22 mars, même après la fin officielle de l’excursion nocturne, les jeunes visiteurs continuaient d’arriver, impatients de participer à l’expérience. Cet enthousiasme témoigne de l’attrait croissant de l’exploration nocturne de la faune. Parmi les premiers visiteurs, Nguyên Gia Cat Tuong, un jeune amoureux des animaux : "J’ai été vraiment impressionné par la hyène ; elle avait l’air si sauvage et son rire était plutôt effrayant. Je voulais aussi voir le célèbre raton laveur, Công Thi Ten No, et le tigre blanc, dont l’histoire est passionnante".

Pour Bùi Thanh Thuy, de l’arrondissement de Tân Binh, la visite a été inoubliable. "J’ai découvert ce safari nocturne sur Facebook et j’ai décidé d’y emmener mon enfant. Observer les animaux la nuit, c’est complètement différent. On assiste au comportement de chasse des prédateurs ; on a presque l’impression d’être leur proie ! C’était un peu effrayant, mais passionnant".

Dans l’obscurité : une aventure silencieuse

Avant d’entrer dans le zoo plongé dans l’obscurité, les guides rappellent aux visiteurs de "marcher doucement et parler doucement". Cette règle simple renforce l’impatience et rend chaque son et chaque mouvement plus immersifs.

Nguyên Thanh Nhut, directeur adjoint du Jardin botanique et zoologique de Saigon, explique l’idée de cette visite : "De nombreux visiteurs étaient déçus de ne pas pouvoir voir certains animaux pendant la journée. Nous avons réalisé que de nombreuses espèces sont nocturnes et se reposent pendant la journée. C’est ainsi qu’est née l’idée d’un safari nocturne, permettant aux visiteurs d’observer de près les comportements nocturnes."

Les visiteurs peuvent observer des prédateurs comme les tigres, les léopards et les hyènes en pleine chasse, ainsi que des herbivores et des oiseaux aquatiques plus actifs après le coucher du soleil. Parmi les animaux les plus remarquables, on trouve le majestueux cobra royal et le python réticulé, qui affichent des comportements de chasse nocturne uniques. Le léopard, insaisissable, connu pour son incroyable capacité de camouflage, peut également être aperçu en train de se reposer ou de traquer ses proies depuis les hautes branches.

Une autre observation rare est celle du renard couleur feu, un prédateur époustouflant au pelage rouge et noir saisissant. Les visiteurs ont également la chance de croiser le joueur raton laveur, dont les facéties ajoutent une touche de légèreté à l’aventure.

Une expérience inoubliable pour tous les âges

Trân Khuong Duy, 12 ans, du 6e arrondissement, était ravi. "Certains animaux qui dorment le jour sont si vivants la nuit ! J’ai beaucoup aimé le tigre, il avait l’air si cool et puissant. Cette visite était super amusante et passionnante", s’est-il enthousiasmé.

L’un des aspects les plus fascinants est d’observer les yeux brillants des animaux dans l’obscurité : une adaptation naturelle qui les aide à chasser et à s’orienter dans des conditions de faible luminosité. Cette occasion rare permet aux visiteurs d’observer la faune d’une manière presque impossible en plein jour.

Actuellement, le safari nocturne n’est proposé que le samedi soir. Selon le directeur adjoint Nguyên Thanh Nhut, le zoo respecte des normes strictes en matière de bien-être animal. La visite a été soigneusement conçue pour minimiser les perturbations pour les animaux, notamment en termes d’éclairage, de son et d’interaction humaine.

"Élargir la visite nocturne pourrait être bénéfique pour la sensibilisation et l’éducation", a-t-il souligné, "mais nous devons trouver un équilibre entre cette activité et les besoins des animaux. Les espèces, qu’elles soient nocturnes ou diurnes, ont besoin de temps pour se reposer".

Un lien plus profond avec la faune sauvage

Au-delà de la simple observation, le safari nocturne offre des expériences interactives. Des guides expérimentés partagent des informations fascinantes sur les comportements et les habitudes de chaque espèce, et même sur les anecdotes humoristiques qui se cachent derrière leurs noms et leurs personnalités.

Hoàng Thuy Duyên, une voyageuse de 22 ans originaire de Hanoï, a spontanément décidé de participer à la visite. "J’en ai entendu parler il y a quelques jours et je me suis précipité pour m’inscrire. Au début, il n’y avait plus de place, mais j’ai eu de la chance. Je suis ravie de l’avoir fait ! J’ai particulièrement adoré observer la famille de ratons laveurs ; ils étaient adorables !"

Un dernier aspect unique du safari nocturne est la tranquillité que procure l’exploration nocturne du zoo. Loin de l’agitation habituelle de la ville, les visiteurs peuvent s’immerger dans un univers paisible, écouter les sons de la nature et s’imprégner de la beauté mystérieuse de la nature nocturne. Cette escapade extraordinaire allie éducation, aventure et profonde appréciation de la faune, ce qui en fait un incontournable pour les amoureux de la nature comme pour les amateurs de sensations fortes.

