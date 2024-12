Sports

Record de participation au marathon Techcombank - Hô Chi Minh-Ville

Dès 02h30 du 8 décembre, 18.000 coureurs étaient présents sur la ligne de départ, devant la porte du Jardin botanique et zoologique, rue Lê Duân, pour s'échauffer et se préparer à courir le marathon international Techcombank - Hô Chi Minh-Ville. Cet événement continue de battre le record de la course à pied avec le plus grand nombre de participants dans le pays.

Lê Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a souligné l'importance du marathon dans l'initiative touristique de la ville. "Dès la première édition, j'ai toujours rêvé que cette course atteigne le cap des 15.000 coureurs, comme les grandes courses de la région. Mais aujourd'hui, nous avons largement dépassé ce chiffre avec près de 18.000 athlètes, ce qui témoigne de la croissance continue de la communauté sportive et touristique de Hô Chi Minh-Ville. Chacun de nous a le droit de rêver et de lutter, car chaque pas en avant témoigne de l'esprit exceptionnel et des efforts constants de chacun d'entre nous".

Compétition entre superstars de l'athlétisme

Sur la distance principale du tournoi, le trio composé d'Edwin Kiptoo, Kiura Denis Mugendi et Keress Tesfaye a offert des moments passionnants grâce à leur performance de haut niveau. Durant les 25 premiers kilomètres, les trois coureurs se tenaient dans un mouchoir de poche. Le tournant a eu lieu à partir du 30e kilomètre, lorsque Edwin Kiptoo a lancé une accélération spectaculaire, creusant l'écart avec ses deux adversaires directs. Il a terminé en première position avec un temps de 2:25:16. Kiura Denis Mugendi a terminé deuxième avec un temps de 2:26:35, suivi de Keress Tesfaye Tsegaye, qui a franchi la ligne d’arrivée en 2:26:52.

Chez les femmes, les athlètes vietnamiennes ont largement dominé la course. La coureuse Hoàng Thi Ngoc Hoa a franchi la ligne d'arrivée en première position avec un temps de 2:54:32. La deuxième place est revenue à Nguyên Thi Thuy Vân, qui a terminé à quelques secondes de la championne, avec un temps de 2:59:58. Nguyên Thi Thu Hà a complété le top 3 avec un record personnel de 3:02:56. Les deux autres positions du top 5 ont été occupées respectivement par Nông Thi Chang (3:04:48) et Cao Thi Ha (3:06:48).

Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire de la ville, a fait savoir : "Ce 7e Marathon apportera de nombreuses valeurs positives à la communauté, ayant permis de collecter plus de 4,6 milliards de dôngs pour soutenir des actions en faveur de celle-ci".

Pour cette 7e édition, le comité d'organisation a mis l'accent sur l'extension et l'amélioration des points d'approvisionnement en eau, des stations de refroidissement, des postes de secours et des stands de cheerleading tout au long du parcours, afin d’offrir une expérience encore meilleure aux participants.

Le délégué international de la Conférence mondiale sur les sports communautaires, M. Wayne Larden, directeur des marathons de Sydney, a salué l’organisation de l’événement et l'enthousiasme des habitants de la ville : "Nous avons été véritablement impressionnés par ce que vous avez accompli, de la planification à la mise en œuvre. Il est certain que le marathon international Techcombank - Hô Chi Minh-Ville continuera de croître et de se développer pour devenir, dans un avenir proche, l'un des événements de course à pied les plus prestigieux au monde".

