À l’ouest de Hanoï où venir pour vénérer les Arhats de la pagode de Tây Phuong

Du 2 au 4 avril (soit du 5 au 7 mars du calendrier lunaire), une cérémonie de réception du certificat reconnaissant le festival de la pagode Tây Phuong en tant que patrimoine culturel immatériel national, de la célébration du 10e anniversaire de la reconnaissance de 34 statues comme trésors nationaux (2015-2025) et l’ouverture du festival de la pagode Tây Phuong en 2025 auront lieu solennellement à ce site culturel.

Préserver la beauté de la culture folklorique

Construite au XVIe siècle, la pagode a été restaurée au XVIIIe siècle, et n’a guère changé depuis. La pagode est composée de trois parties parallèles : temple supérieur, temple moyen et temple inférieur. Chacune dispose de deux étages et d’un toit sculpté de fleurs, feuilles, dragons, lions et phénix, avec des caractéristiques de l’architecture ancienne du Vietnam.

Les piliers et les poutres de la pagode sont délicatement sculptés, présentant des motifs de dragon et de phénix, ainsi que des motifs de décoration traditionnelle d’une grande valeur artistique.

Toutes les parties en bois de la pagode sont magnifiquement sculptées de motifs de chrysanthème, de dragon, de phénix, etc. Mais ce site est surtout célèbre pour ses 62 magnifiques statues de bois de jacquier : Vajrapanis (Kim Cuong), Sakyamuni en méditation, déesse aux mille bras, bodhisattvas et, surtout, 18 statues d’Arhats très habilement sculptés au XVIIIe siècle.

Aucune statue ne ressemble à une autre, la posture, l’humeur et l’expression de chaque statue sont différentes. Toutes reflètent l’image d’une vie humaine réelle et vivante avec ses tristesses, ses malheurs, ses joies. Ces statues sont des témoins de la créativité des Vietnamiens et aussi du développement de la sculpture sur bois au XVIIIe siècle.

En outre, la pagode conserve également de nombreux objets de valeur, tels que des cloches en bronze, des sentences parallèles en idéogrammes, d’anciennes stèles en pierre relatant l’histoire de la construction et de la restauration de la pagode à travers les périodes.

La fusion de la philosophie bouddhiste et de la sculpture de la pagode crée un trésor culturel inestimable pour la postérité.

Avec sa marque exceptionnelle, en 2014, le gouvernement a reconnu la pagode Tây Phuong comme monument national spécial pour sa valeur architecturale et artistique. En 2015, les statues bouddhistes de la pagode ont été reconnues comme trésor national.

Bientôt le festival de la pagode Tây Phuong en 2025

De janvier à mars, la pagode Tay Phuong a accueilli 116.500 touristes, dont 560 étrangers. La vice-présidente du Comité populaire du district de Thach Thât, Nguyên Thi Bich Ngoc, a déclaré qu’en 2025, la pagode Tây Phuong recevra un autre grand honneur, à savoir la reconnaissance du festival traditionnel comme patrimoine culturel immatériel national.

C’est également le 10e anniversaire de la reconnaissance de l’ensemble de statues bouddhistes de la pagode Tây Phuong comme trésor national.

Le festival de la pagode Tây Phuong en 2025 se tiendra du 2 au 4 avril. Il s’accompagnera de nombreuses réjouissances populaires : spectacles de marionnettes, de chèo (théâtre populaire) et parties d’échecs à pions humains.

Ainsi, c’est une bonne occasion de promouvoir fortement l’image de la pagode Tây Phuong, d’éduquer les générations à respecter et à préserver les valeurs culturelles traditionnelles et la quintessence culturelle de la nation.

