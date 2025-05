Son La

Sa Mu, un sommet caché pour les aventuriers en quête de nature sauvage du Nord-Ouest

Le pic Sa Mu, culminant à 2.756 m, est une merveille naturelle située entre les provinces septentrionales de Son La et Yên Bái. Ce sommet emblématique de la forêt de Tà Xùa attire de plus en plus de randonneurs passionnés, séduits par ses paysages grandioses et son atmosphère sauvage.