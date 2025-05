Le Vietnam inaugure sa première marina internationale à Nha Trang

La marina Ana de Nha Trang, située dans le quartier de Vinh Hoa, à environ 7 kilomètres du centre-ville de Nha Trang, est conçue pour accueillir 220 yachts de différents types.

S'étendant sur 89 ha, le projet comprend 68 ha de surface d'eau, auxquels le code portuaire VNANA a été attribué par la Direction générale des douanes.

La marina comprend des zones de services commerciaux, une zone générale avec des quais et des jetées flottantes pour l'amarrage des yachts, ainsi qu'un centre d'entretien des bateaux. Elle comprend un chenal maritime pour l'entrée et la sortie des navires, un barrage anti-vagues et de nombreux complexes de services récréatifs.

La marina peut actuellement accueillir 110 yachts, avec une capacité maximale de 220, dont des navires cinq étoiles. Elle constitue un lien essentiel pour le transport maritime entre l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Nord-Est, reliant des régions comme Hong Kong (Chine), Singapour, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie et d'autres ports vietnamiens.

Nguyên Van Nhuân, directeur du Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Khanh Hoa, a déclaré que la première marina internationale positionnerait Nha Trang comme une destination de choix pour les yachts de luxe, tant au niveau national qu'international.

"Elle renforcera également la réputation de la province en tant que leader dans l'accueil de compétitions internationales de voile", a-t-il ajouté.

La marina Ana a démarré ses opérations pilotes en avril 2023 et a depuis accueilli plus de 2.000 navires nationaux et internationaux, transportant plus de 60.000 passagers.

La province de Khanh Hoa vise cette année à attirer 11,8 millions de visiteurs de nuit, dont 5,2 millions de touristes internationaux, avec des revenus touristiques de 60.000 milliards de VND (2,3 milliards de dollars).

