Quang Binh fait du charme pour attirer les touristes pendant l'été 2025

L'événement vise à promouvoir l'image de Quang Binh, à présenter de nouveaux produits touristiques et à attirer des visiteurs nationaux et internationaux, a fait savoir le 15 mai à la presse le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme. La cérémonie d’ouverture officielle aura lieu le soir du 23 mai.

Photo : MCST/CVN

La Semaine du tourisme de Quang Binh 2025 proposera des programmes artistiques, culturels et sportifs, notamment un festival gastronomique, des expositions marquant 50 ans de littérature et d'art vietnamiens, des festivals de culture populaire, des compétitions sportives et des lancements de nouveaux produits touristiques.

Plus de 100 représentants d'agences de voyages de premier plan participeront à un programme d'enquête explorant des itinéraires uniques mettant en valeur la beauté naturelle, la culture indigène, le tourisme vert et l'histoire de Quang Binh.

Un séminaire réunira le 23 mai environ 150 délégués d’agences gouvernementales, de compagnies aériennes, de chemins de fer et d’entreprises touristiques pour discuter du développement de l’offre touristique de la province.

De plus, un événement de Business Matching mettra en relation près de 100 opérateurs de voyages avec des prestataires de services locaux, créant ainsi de nouvelles opportunités de coopération pour la haute saison.

La Semaine du tourisme de Quang Binh 2025 promet une expérience dynamique et complète, tout en renforçant la position de la province en tant que destination estivale de premier plan du Centre.

Photo : VNA/CVN

La province de Quang Binh est l’une des destinations les plus attrayantes du Centre grâce à ses grottes magnifiques, à son patrimoine mondial de Phong Nha-Ke Bàng et à l’originalité de la culture locale comme de son tourisme maritime.

Surnommée le "royaume des grottes", Quang Binh abrite plus de 300 cavités, dont Son Doong, la plus grande grotte naturelle du monde. Si Son Doong est de loin la grotte la plus connue de Quang Binh, ses 300 autres cavités, dont Phong Nha, Thiên Duong, Tiên Son, En et Tôi… sont aussi autant de trésors qui méritent d’être explorés par les touristes.

Le tourisme de Quang Binh possède beaucoup d’autres atouts avec, notamment, ses plages qui occupent 116,4km de son littoral, ou encore ses vestiges culturels et historiques, et beaucoup de formes de tourisme : tourisme d’aventure, découverte de grottes, de la culture locale, randonnée en forêt, kayak...

La province de Quang Binh continuera d’investir dans le tourisme d’aventure et l’exploration de grottes, avec le parc national de Phong Nha-Ke Bàng et la grotte de Son Doong comme principales attractions. La région devrait accueillir 5,5 millions de touristes d’ici 2025.

VNA/CVN