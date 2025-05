Échappées belles sur les sentiers de l’histoire à Quang Nam

Photo : VOV/CVN

Cinquante ans après sa libération, l’ancienne zone de résistance de la province de Quang Nam (Centre), nichée au cœur de la cordillère de Truong Son, attire une nouvelle génération de voyageurs. Ici, les forêts primaires, la culture autochtone des minorités ethniques comme les Co Tu, et les itinéraires chargés d’histoire tissent un récit touristique unique et captivant.

À seulement trois heures de route de Dà Nang, le district frontalier de Tây Giang offre une échappée spectaculaire. On y découvre la majestueuse forêt de fokenias, classée patrimoine naturel, avec ses centaines d’arbres séculaires, ainsi que des forêts de rhododendrons et d’érythrophleums rares et précieux. À 2.000 mètres d’altitude, les rhododendrons fleurissent au printemps en nuées blanches, recouvrant les versants comme un tapis de brume florale.

Parmi les expériences les plus prisées figure la chasse aux nuages au sommet de Tây Giang, surnommé le "Sapa du Centre", d’où l’on peut admirer le lever du soleil sur une mer de nuages.

Non loin de là, à Dông Giang, le site écotouristique de la Porte céleste s’impose avec ses 25 cascades naturelles, les plus nombreuses du pays. L’endroit séduit également par sa richesse culturelle, notamment à travers les danses traditionnelles des Co Tu.

Photo : VOV/CVN

Trân Thi Thu, qui vit à Dà Nang à 110 km de là, découvre pourtant ce petit coin de paradis pour la première fois. "Ce qui m’a le plus marquée, c’est la manière dont les habitants protègent eux-mêmes les forêts. Et puis il y a le festival local… la danse +tung tung da da+ m’a complètement emportée. J’y ai participé, c’était un vrai moment de partage", confie-t-elle.

Nguyên Thi Lan, une autre habitante de Dà Nang, a elle aussi été conquise. "La danse +tung tung da da+ est à la fois dynamique et chaleureuse. On sent que cette tradition vit encore pleinement ici, portée par toutes les générations", observe-t-elle.

Pour valoriser ce territoire historique, la province a récemment lancé un nouveau corridor touristique intitulé "L’itinéraire patrimonial Hôi An - My Son - Porte céleste de Dông Giang": un trajet d’environ 100 km entre vestiges cham, splendeur naturelle et traditions montagnardes.

Photo : VOV/CVN

Selon Luong Nguyên Minh Triêt, secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Nam, cet itinéraire est le tout premier axe intra-provincial officiellement désigné dans le cadre de la stratégie de développement touristique locale.

"Pour faire de la province de Quang Nam une destination phare, nous misons sur une synergie entre politiques publiques, acteurs du tourisme, et coopération nationale et internationale", explique-t-il.

Avec plus de 8 millions de visiteurs en 2024, en hausse de 14% par rapport à l’année précédente, Quang Nam confirme son essor comme l’un des nouveaux pôles du tourisme au Vietnam. En misant sur la richesse naturelle et culturelle de ses anciens bastions révolutionnaires, la province entend les transformer en escales emblématiques d’un tourisme à la fois authentique et durable.

VOV/VNA/CVN