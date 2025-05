Tourisme : pénurie de ressources humaines, défis et solutions

Bien que les écoles de formation professionnelle en tourisme aient apporté des ajustements pour répondre à la demande du marché, elles semblent toujours être une "goutte d’eau dans l’océan" et nécessitent des changements plus profonds et plus systémiques.

Manque de pratique



Dans le contexte d'un essor marqué de l'industrie touristique vietnamienne, la qualité des ressources humaines s'avère un facteur déterminant pour le succès des offres et des destinations. Or, selon les statistiques de l'Association du tourisme du Vietnam, le secteur requiert annuellement jusqu'à 40.000 professionnels, alors que l'offre réelle ne permet de pourvoir qu'environ 20.000 postes. Plus préoccupant encore, parmi les employés actuels du tourisme, seulement 43 % ont bénéficié d'une formation professionnelle spécifique au secteur.

Selon le Pr-Dr Dào Manh Hùng, président de l'Union des associations de formation touristique, les ressources humaines du secteur touristique vietnamien sont non seulement insuffisantes en quantité, mais aussi en qualité. En réalité, bien que le nombre d'étudiants en tourisme augmente, les possibilités de stage en entreprise restent limitées. Même les entreprises spécialisées dans la formation peinent à accueillir des centaines d'étudiants simultanément, ce qui constitue un obstacle majeur.

Partageant cet avis, Dô Hông Xoan, vice-présidente de l'Association vietnamienne du tourisme, a souligné que le tourisme vietnamien manquait cruellement de bons gestionnaires, de travailleurs hautement qualifiés, de compétences linguistiques solides et de personnel conforme aux normes internationales.

De son côté, Trinh Cao Khai, directeur de l'École de tourisme de Hanoï, a averti que certaines bonnes ressources humaines dans l'industrie du tourisme ont changé de carrière après la pandémie de COVID-19 et n'ont pas l'intention de revenir, ce qui a accentué la pénurie de personnel qualifié. La pression sur les écoles pour former des ressources humaines de haute qualité augmente donc également.

Changer la façon de penser et d'agir

Afin de pallier le manque de compétences pratiques chez les diplômés en tourisme, une des trois exigences fondamentales du métier (aux côtés de l'aptitude au service et de la maîtrise des langues étrangères), une transformation profonde de l'ensemble du système s'impose, d'autant plus que la demande du marché demeure soutenue. Face à cette situation, certaines écoles ont innové en adoptant des approches pédagogiques audacieuses et novatrices.

Parmi les modèles ayant rencontré un succès notable figure celui du centre de formation professionnelle Netspace. Bien que proposant des formations de courte durée (seulement 16 semaines), la réputation de Netspace a dépassé les frontières vietnamiennes. De nombreux diplômés trouvent rapidement un emploi à l'étranger, et un nombre croissant d'étudiants internationaux choisissent également de se former chez Netspace.

Selon Nguyên Quôc Y, directeur de Netspace, chez Netspace, les étudiants suivent 95% du programme en pratique et 5% en théorie. Ces 5% aident les étudiants à bien assimiler la théorie afin d'éviter les idées reçues sur le métier. Le problème, c’est que ces 5% sont également enseignés pendant la phase pratique. Le programme de Netspace a suscité un grand intérêt dans la société (plus de 20.000 étudiants ont été formés depuis sa création), et la demande d'apprentissage reste très forte, probablement en raison de sa concision et de l’accent mis sur la culture culinaire, en particulier les plats vietnamiens.

Afin de maximiser la pratique et permettre aux étudiants de découvrir très tôt des carrières réelles, l’Imperial International Hotel Management School applique le modèle hôtelier directement dans son programme. Ici, les étudiants travaillent à l'hôtel comme de vrais employés, sous la direction de bons instructeurs, au moins le chef de département. Il est difficile pour les clients de faire la distinction entre les étudiants et le personnel de l’hôtel. L'école s'engage à fournir un enseignement de qualité, avec des conditions d'admission strictes et exige que les étudiants utilisent l'anglais pendant toute la durée de leurs études.

Selon le Professeur Dào Manh Hùng, directeur de l'école, le programme de l’Imperial College stipule clairement que 70% du temps est consacré à la pratique et 30% à la théorie.

En outre, l’application de l’intelligence artificielle (IA) dans la formation est également une voie explorée par de nombreuses écoles, contribuant à optimiser l’enseignement des langues étrangères, à construire des modèles de pratique virtuelle et à améliorer l’expérience d’apprentissage des étudiants.

Hoàng Ngoc Tuê a précisé que, pour mener à bien sa mission de former des professionnels du tourisme compétents, l'établissement met rigoureusement en œuvre les technologies de l'information et l'IA à trois niveaux : avant les cours, les étudiants utilisent une application pour préparer les leçons ; pendant les cours, ils suivent les instructions et enfin, ils s'entraînent virtuellement.

Ces méthodes adoptées par les écoles de formation touristique ont ainsi produit des résultats probants, répondant partiellement aux besoins du marché du travail.

Il demeure cependant évident que ces modèles de formation impliquent des coûts substantiels et des investissements importants, ce qui limite leur application à grande échelle. C'est pourquoi, selon les experts, la participation de nombreuses parties prenantes - gestionnaires, entreprises, écoles, enseignants, et même les étudiants eux-mêmes - est essentielle pour garantir une transition réussie vers le marché du travail.

