Mise en chantier d’une nouvelle phase du projet The Grand Ho Tram

Cette nouvelle phase s'étendra sur 35 ha et comprendra un complexe hôtelier cinq étoiles, des villas de villégiature exclusives, un casino de premier plan ainsi qu'un centre de conférence et d'exposition ultramoderne. Avec une capacité de plus de 6.000 chambres, ce développement pourra accueillir simultanément plus de 18.000 visiteurs.

Cette expansion représente une étape cruciale dans la stratégie de croissance de The Grand Ho Tram. À son achèvement, l'ensemble du projet portera sa capacité totale à 9.000 chambres, le propulsant au rang de destination touristique internationale majeure en Asie du Sud-Est.

La station balnéaire The Grand Ho Tram s'étendra sur une superficie de 164 hectares dans le district de Xuyen Moc, province de Bà Ria-Vung Tàu, et représente un investissement total de plus de 4 milliards de dollars.



