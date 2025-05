Hô Chi Minh-Ville promeut le numérique dans le secteur du tourisme

Le 15 mai, dans la mégapole du Sud, l'Association municipale du tourisme (HTA) et les associations des voyagistes, de golf et des hôtels de Hô Chi Minh-Ville ont conjointement organisé le programme "Tourisme et hommes d'affaires : Rencontre - Création - Développement", placé sous le thème "Partage et application pratique de l'IA, de TikTok et de la gestion numérique dans l'industrie du tourisme".

S'exprimant lors de l'événement, Nguyên Huu Y Yên, président du conseil d'administration de la compagnie de voyages et de services Saigontourist, a souligné que cette rencontre représentait une opportunité concrète d'échanges entre les entreprises opérant dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, des sites touristiques et des services connexes.

Selon lui, il ne s'agissait pas seulement d'une occasion de présenter des produits et de promouvoir des marques, mais également de renforcer les relations de coopération, de connecter les entreprises et de trouver des partenaires stratégiques. L'objectif est de construire ensemble un écosystème touristique durable, professionnel et innovant. Dans l'esprit de "Rencontre - Création - Développement", le programme se veut non seulement un lieu d'écoute et de partage d'expériences pratiques, mais aussi un forum ouvert pour échanger et discuter de nouvelles orientations pour l'industrie touristique, dans un contexte marqué par de nombreux défis mais aussi riche en opportunités.

De son côté, Nguyên Thi Khanh, présidente de la HTA, a estimé que le thème de l'événement était particulièrement pertinent, reflétant une initiative intéressante des entreprises du secteur du tourisme de Hô Chi Minh-Ville pour favoriser un développement efficace et durable dans cette ère de transformation numérique. Elle a ajouté que cet événement offrait également à l'autorité de gestion du tourisme une meilleure compréhension des difficultés et des défis rencontrés par les entreprises, lui permettant ainsi de les accompagner et de les soutenir de manière plus efficace à l'avenir.

Tendance inévitable

Lors de l'événement, Lê Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du Service municipal du tourisme, a souligné que la transformation numérique est une tendance inévitable, non seulement dans le secteur touristique. Il a précisé que Hô Chi Minh-Ville dispose d'un potentiel de développement touristique considérable, rendant indispensable la gestion efficace des ressources touristiques et la transformation numérique. L'autorité de gestion du tourisme investit ainsi dans un système numérique partagé pour le secteur. Une fois les ressources touristiques intégrées dans ce système, les acteurs du secteur pourront partager des données.

Les experts du secteur constatent que, récemment, la plupart des entreprises locales adaptent leurs modèles d'exploitation pour intégrer une transformation numérique accrue, en appliquant des technologies visant à améliorer la qualité des services offerts aux clients comme aux entreprises.

Afin de renforcer la qualité de la gestion publique et des services fournis aux particuliers et aux entreprises, le Service municipal du tourisme prévoit, en 2024, de concentrer ses efforts sur la mise en œuvre de solutions de transformation numérique et l'innovation des méthodes de gestion, dans le but d'améliorer ses capacités de gestion et de proposer de meilleurs services.

Selon le projet de développement du tourisme intelligent de Hô Chi Minh-Ville pour la période 2020-2025, avec une vision à l’horizon 2030, la ville se concentrera sur la mise en place d'un système de tourisme intelligent reposant sur des objectifs clés : offrir plus de commodité aux touristes, développer des destinations intelligentes, créer un écosystème commercial intelligent, et anticiper de manière proactive les besoins, les tendances et les préférences pour mieux orienter le développement du secteur touristique.

Le représentant du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a également indiqué qu'à ce jour, 366 ressources touristiques locales ont été mises à jour sur les plateformes Google Earth et Google Maps. Ces produits touristiques sont également accessibles via des plateformes de commerce électronique telles que Shopee et Traveloka, permettant aux touristes et aux habitants de les découvrir plus facilement.

Lors de l'événement, trois thèmes ont particulièrement retenu l'attention des entreprises présentes : "Introduction à l'IA et son rôle dans le tourisme", "Efficacité de la plateforme TikTok dans la promotion des produits touristiques" et "Gestion numérique dans les entreprises touristiques".

Texte et photos : Tân Dat/CVN