À la découverte du district insulaire de Côn Dao

Une nouvelle vitalité anime désormais l’archipel ou les îles Côn Dao, autrefois appelées îles Poulo-Condore (du malais "Pulau Kundur" qui signifie "l'île aux courges"), portée par un réseau portuaire moderne, des infrastructures spacieuses, des transformations socio-économiques marquantes et une amélioration significative des conditions de vie des habitants. Autant d’éléments qui posent les bases solides d’une nouvelle phase de développement. Autrefois qualifié d'"enfer terrestre", Côn Dao est aujourd’hui perçu par le monde comme un véritable "paradis touristique", prisé pour ses richesses écologiques à explorer.

Sites historiques

Dans l’histoire de la lutte révolutionnaire pour l’indépendance et la réunification du pays, Côn Dao occupe une place à part. Ce lieu chargé de mémoire conserve des sites historiques d’une immense valeur, tels que le bagne de Poulo Condor (vietnamien : Nhà tù Côn Đảo), la jetée 914, les cimetières de Hàng Duong et de Hàng Keo, ou encore les sites de Chuông Bò, Sở Củi, etc.

Photo : Ngoc Son/VNA/CVN

Le bagne de Poulo Condor a enfermé entre ses murs de nombreux hauts dirigeants du Parti comme Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Ngô Gia Tự, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Tôn Đức Thắng, Phạm Hùng ; mais aussi de grands lettrés réformistes du début du siècle tels que Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng ; l'influent journaliste, écrivain et poète Nguyên An Ninh ; et de nombreux héros et martyrs comme Võ Thị Sáu, Luu Chí Hiêu, Lê Van Viêt…

Si Côn Dao fut tristement célèbre comme "enfer terrestre", il est aussi considéré comme une véritable "école de lutte révolutionnaire", où se sont forgés l’esprit indomptable et la volonté inébranlable de nombreuses générations de combattants vietnamiens. Ce lieu sacré incarne un symbole noble de l’héroïsme révolutionnaire et du patriotisme fervent du peuple vietnamien.

Le bagne était un lieu de bannissement utilisé par le pouvoir annamite avant la colonisation française. Il fut réutilisé par les Français dès 1862, avec l'arrivée du premier convoi de forçats, après le traité de Saïgon et est resté en activité jusqu’en 1975. En 113 ans d’existence, le système carcéral colonial puis impérialiste de Côn Dao a emprisonné plus de 200.000 patriotes, cadres révolutionnaires et soldats, dont plus de 20.000 périrent à Poulo Condor.



Photo : Ngoc Son/VNA/CVN

Chaque rue, chaque maison, chaque rangée d’arbres y porte les traces d’une époque tragique et héroïque du Vietnam. C’est pourquoi Côn Dao est considéré comme un lieu sacré, comparé à un "autel de la Patrie", un lieu de recueillement et de retour aux sources, un espace d’éducation à la tradition de lutte héroïque, au patriotisme, à la résilience et à la quête d’unité nationale pour les générations actuelles et futures de Vietnamiens.

Riche biodiversité

Aujourd’hui, ces sites sont régulièrement restaurés, préservés et mis en valeur. Ils figurent parmi les principales attractions touristiques de Côn Dao.

Lieu sacré au cœur de la mémoire vietnamienne, Côn Dao est devenu aujourd'hui une zone touristique nationale et une aire de conservation de la biodiversité. L'archipel joue un rôle stratégique dans le développement durable de l’économie maritime et dans la défense de la souveraineté nationale. Il est réputé pour la beauté sauvage et mystérieuse de ses paysages. De nombreux visiteurs considèrent Côn Dao comme un havre de paix, idéal pour se détendre et explorer la nature, entre forêt et mer.

Photo : Ngoc Son/VNA/CVN

Créé en 1993, le Parc national de Côn Dao est reconnu pour sa riche biodiversité. Il est caractérisé par un écosystème varié. La faune et la flore terrestre se compose de 135 espèces animales et 882 espèces végétales. Cette richesse lui a valu une inscription au réseau mondiale des aires marines protégées et, en 2013, une reconnaissance comme la 2.203e zone humide d'importance internationale et le 6e site Ramsar du Vietnam.

On y trouve notamment le plus grand site de conservation et de sauvetage des tortues marines au Vietnam et dans la région, devenu membre officiel du réseau indo-asiatique des zones de conservation des tortues marines.

Côn Dao est également reconnu comme Parc du patrimoine de l'ASEAN.

Truong Giang/CVN