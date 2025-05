La France, un marché touristique à fort potentiel pour le Vietnam

Un événement de promotion du tourisme vietnamien s’est tenu les 12 et 13 mai à Paris, mettant en lumière la diversité de l’offre vietnamienne en matière de tourisme écologique et durable, d’expériences patrimoniales et culturelles, d’escapades balnéaires et de produits de voyage haut de gamme et uniques, adaptés aux préférences européennes.