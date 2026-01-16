Le Cerf-volant d’or 2025 couronne Mua do

Mua do (Pluie rouge), réalisé par l’artiste émérite Dang Thai Huyên et produit par le Cinéma de l’Armée populaire, a remporté le prix du Cerf-volant d’or du meilleur long métrage lors de la cérémonie des prix du Cerf-volant d’or 2025, qui s’est tenue le 15 janvier à Hanoï.

Photo : Capture d'écran/CVN

Le film a également valu à son réalisateur le prix du meilleur réalisateur dans la catégorie long métrage, signant ainsi un double triomphe et faisant de Mua do l’œuvre la plus primée de la soirée dans la section cinéma.

Adapté du roman de Chu Lai, qui en a également écrit le scénario, le film s’inspire de la bataille de 81 jours pour la défense de la citadelle de Quang Tri en 1972.

Se déroulant à un moment crucial, lorsque les forces de libération de l’Armée populaire vietnamienne reprennent la province de Quang Tri, alors frontière temporaire entre le Nord et le Sud, le film relate la contre-offensive lancée par l’armée de la République du Vietnam, soutenue par les États-Unis, afin de reconquérir la citadelle et peser sur les négociations de paix.

Mua do propose une approche humaniste des soldats de la République du Vietnam, les dépeignant comme des individus dont les familles attendent le retour.

Organisée par l’Association du cinéma vietnamien, la cérémonie de remise des prix a réuni de nombreux délégués, cinéastes, artistes et acteurs. Lors de son intervention, le président de l’Association du cinéma vietnamien, le professeur associé Dô Lênh Hung Tu, a souligné qu’après 22 éditions, dont trois à Nha Trang, la cérémonie des Prix Cerfs-volants d’or faisait son retour à Hanoï, considérée comme le cœur des cinéphiles du pays.

L’édition 2025 a attiré 164 candidatures : 15 longs métrages ; 13 séries télévisées (400 épisodes au total) ; 72 documentaires ; 10 films scientifiques ; 24 films d’animation ; et 30 courts métrages de jeunes réalisateurs.

Selon le président de l’association, le nombre croissant de candidatures souligne le fort attrait des Cerfs-volants d’or et leur rôle de tremplin pour les talents du cinéma.

Dans la catégorie long métrage, les Prix Cerf-volant d’Argent ont été décernés à Dia dao : Mat troi trong bong tôi (Tunnels : Soleil dans l’obscurité), réalisé par Bùi Thac Chuyên ; Tu chiên trên không (Hijacked), réalisé par Trân Quang Hàm (Hàm Trân) ; et Chi dâu (Belle-sœur), réalisé par Khuong Ngoc.

Dans la catégorie téléfilm, le Prix Cerf-volant d’Or a été attribué à Không thoi gian (Au-delà du temps), réalisé par les artistes émérites Nguyên Danh Dung et Nguyên Duc Hiêu, et produit par le Centre de cinéma et de télévision de la Télévision du Vietnam.

D’autres Prix Cerf-volant d’Or ont également été décernés dans d’autres catégories, notamment Mâm nho (Graines de mémoire) pour le court métrage, Bay quang nhân sinh Diêm Phung Thi (Sept chapitres de la vie de Diêm Phung Thi) pour le documentaire, et Sêu co ve phuong Nam (Retour des grues au Sud) pour le film scientifique. Dê Men : Cuôc phiêu luu toi xom Lây Lôi (Grillon : une aventure au hameau boueux) pour l’animation.

Le comité d’organisation a également remis une série de prix individuels récompensant des performances exceptionnelles, ainsi que des prix pour le scénario, la photographie, la réalisation et la direction artistique dans toutes les catégories participantes.

VNA/CVN