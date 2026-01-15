L’exposition "Mông giua chiêu hoa" diffuse l’héritage à travers la peinture

La deuxième exposition personnelle de la peintre Lê Trang, présentée au Musée des beaux-arts du Vietnam, offre un espace pictural riche en émotions, évoquant la mémoire et l’héritage culturels vietnamiens.

Se déroulant du 14 au 18 janvier au Musée des beaux-arts du Vietnam, la deuxième exposition personnelle de la peintre Lê Trang, intitulé : "Mông giua chiêu hoa" (Rêverie au cœur de l’après-midi fleuri), a suscité l’intérêt des spécialistes ainsi que d’un large public amateur d’art.

L’exposition présente 36 peintures à l’huile réparties en quatre séries : Huê Heritage, Motherhood, Home et Still Life. Sans chercher à représenter la réalité de manière frontale, Lê Trang privilégie une expression chargée d’émotion, mêlant couleurs, formes et vibrations intérieures pour ouvrir un espace pictural à la fois doux et profond.

Dans les œuvres de Lê Trang, la figure de la femme vietnamienne apparaît avec délicatesse sans jamais être effacée, portant en elle une présence, une grâce et une profondeur culturelle. Pour l’artiste, la peinture n’est pas seulement un récit personnel, mais aussi une manière de raconter le Vietnam à travers la mémoire, les émotions et des rêves paisibles.

Lors du vernissage de l’exposition, le 14 janvier après-midi, le Professeur associé Docteur Nguyên Thê Ky, vice-président du Conseil central de la théorie et chef de la commission de théorie et de critique littéraires et artistiques, a confié que sa première impression en entrant dans l’espace d’exposition était un sentiment de proximité et de chaleur.

Selon lui, les tableaux de Lê Trang reflètent avec clarté l’homme et la nature du Vietnam, mettant particulièrement en valeur l’image de la femme, douce, rayonnante et dotée d’une grande profondeur d’âme.

La végétation, les fleurs et les herbes y apparaissent comme une part de la vie spirituelle, créant une empreinte culturelle qui permet au public international de reconnaître l’identité vietnamienne lorsque les œuvres voyagent à l’étranger.

D’après le Professeur associé, Docteur Nguyên Thê Ky, des images de l’ancienne capitale de Huê aux áo dài traditionnels, en passant par les jeunes femmes gracieuses, les peintures de Lê Trang possèdent non seulement une valeur esthétique, mais ouvrent également sur une profonde dimension culturelle.

La série de tableaux représentant des oiseaux retient particulièrement l’attention : leur regard est toujours tourné vers le nid, symbole de l’attachement, de la sérénité et du désir de retour aux sources.

En réalité, depuis la fin de l’année 2024, Lê Trang participe régulièrement à des expositions internationales à Londres, Florence et Paris. Auparavant, elle avait organisé sa première exposition personnelle intitulée Trang et Tranh à Hô Chi Minh-Ville, marquant un parcours artistique sérieux et persévérant.

L’espace de l’exposition "Mông giua chiêu hoa" offre à de nombreux visiteurs un moment de pause au cœur du rythme effréné de la vie urbaine. En parcourant chaque tableau, le spectateur peut aisément ressentir la douceur des couleurs, la proximité des figures féminines, de la nature et du foyer, comme un écho à ses propres souvenirs familiers.

Partageant son point de vue lors de l’exposition, Lê Trang explique qu’elle poursuit une approche artistique multisensorielle, souhaitant faire de l’espace d’exposition un lieu d’expérience émotionnelle, en particulier pour le jeune public.

Le fait que deux de ses œuvres aient été sélectionnées par un musée au Royaume-Uni pour être exposées, avec des images de l’áo dài, de l’áo bà ba et du patrimoine vietnamien, est devenu une motivation supplémentaire pour continuer à faire rayonner la beauté du Vietnam à l’international.

Pour Lê Trang, l’héritage ne se limite pas à l’architecture ou aux costumes traditionnels : il englobe aussi des valeurs spirituelles telles que la famille, le foyer et le lien profond entre l’être humain et la nature.

Ses séries de peintures consacrées aux oiseaux, aux femmes et aux espaces de vie paisibles gravitent toutes autour du désir de préserver des valeurs durables au cœur d’un monde moderne en perpétuelle mutation.

