"Viet Culture in Motion" : un festival inédit dédié à la culture vietnamienne lancé en Europe

Le 16 janvier 2026, le Festival international de courts documentaires "Viet Culture in Motion" (Viet Culture en Mouvement) est officiellement lancé au Vietnam et dans plusieurs pays à travers le monde.

Le festival est organisé par l’Association pour la promotion et le développement culturel Art Space, basée en France, dans le cadre du projet culturel international Toucher Arts, qui vise à raconter le Vietnam au monde à travers le regard créatif des jeunes générations. Il s’agit du premier événement culturel et cinématographique internationalconsacré exclusivement à la culture vietnamienne, dont les projections sedéroulent successivement dans trois pays européens : France, République tchèque et Belgique.

L’événement bénéficie du soutien et de la collaboration de nombreux partenaires culturels, éducatifs et artistiques au Vietnam et à l’international, notamment : l’Institut français du Vietnam, l’association Vietnam Bretagne Sud (France), le Département de langue et culture françaises - Université des langues et d'études internationales (Université nationale du Vietnam à Hanoï), Le Village Français, ainsi que l’organisation Mova Land en République tchèque.

Le festival a pour ambition d’encourager les jeunes cinéastes à raconter le Vietnam à un public international de manière innovante et singulière. Les œuvres en compétition sont réparties en deux catégories : court documentaire de moins de 10 minutes et court documentaire de moins de 40 minutes.

La période de soumission des films s’étend du 16 janvier au 5 avril 2026, et les résultats seront annoncés fin mai 2026.

Jury international : de figures reconnues du cinéma et du journalisme

Le président du jury est le réalisateur et Artiste Émérite Trinh Quang Tùng, vice-directeur général chargé de l’artistique du Studio national du film documentaire et scientifique du Vietnam, lauréat de nombreux prix dans des festivals nationaux et internationaux.

Le jury réunit également le réalisateur franco-vietnamien Stéphane Ly Cuong, auteur du film "Dans la cuisine des Nguyên" (sortie en France en 2025), ainsi que des représentants internationaux tels que Paul Abela, attaché audiovisuel à l’ambassade de France au Vietnam, et Pierre Du Ville, chef de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam.

Les autres membres du jury sont des personnalités reconnues du cinéma et de la presse, parmi lesquelles le réalisateur Bùi Kim Quy, la scénariste Nghiêm Quynh Trang (République tchèque), le journaliste Ngô Ba Luc, ainsi qu’Anne Lê Van Ra, Docteure et directrice artistique française, garantissant une approche professionnelle, pluraliste et exigeante.

Une opportunité de diffusion internationale pour révéler les talents émergents

"Viet Culture in Motion" s'adresse aux jeunes cinéastes de moins de 30 ans, y compris aux publics non professionnels tels que les lycéens, étudiants et jeunes créateurs souhaitant s’initier au cinéma documentaire.

Les films sélectionnés seront projetés dans le cadre d’une tournée internationale organisée entre le 11 juin et le 5 juillet 2026, dans des salles de cinéma à Paris et Lorient (France), Prague (République tchèque) et Bruxelles (Belgique). Ces projections seront accompagnées d’expositions artistiques, de rencontres professionnelles et d’échanges culturels.

"Je suis très heureux d’avoir reçu l’invitation à participer à ce festival. En tant que professionnel du cinéma, je suis particulièrement curieux de découvrir la manière dont les jeunes d’aujourd’hui s’intéressent au film documentaire. Car à travers chaque œuvre, ils transmettent nécessairement un message, une idée et une aspiration personnelle, en lien direct avec le monde qui les entoure et la réalité qu’ils vivent", partage Trinh Quang Tùng, président du jury.

Quant à Paul Abela, attaché audiovisuel à l’ambassade de France au Vietnam, il affirme être très enthousiaste et honoré de pouvoir accompagner le Festival Viet Culture in Motion. "J’ai tout particulièrement hâte de découvrir les œuvres créatives des jeunes cinéastes, mais aussi d’échanger et de dialoguer avec les autres membres du jury, afin de réfléchir ensemble aux meilleures manières de soutenir et d’accompagner ces jeunes talents dans leur parcours créatif", dit-il.

Le choix de placer au cœur du festival des jeunes auteurs, étudiants et cinéastes non professionnels constitue une démarche audacieuse, dans un contexte où le documentaire reste un genre exigeant et peu commercial.

Le festival ouvre ainsi un espace d’expression pour les récits personnels, les mémoires et les expériences du quotidien, où la culture vietnamienne apparaît comme une réalité vivante, plurielle et en mouvement. Si certaines œuvres peuvent encore être imparfaites sur le plan technique, elles sont porteuses de sincérité, d’expérimentation et de regards nouveaux sur l’identité culturelle contemporaine.

"Nous ne cherchons pas à imposer une définition unique de la culture vietnamienne, mais à créer un espace où les jeunes peuvent raconter leur propre histoire, avec simplicité et émotion. C’est ainsi qu’une image du Vietnam, vivante et multiple, peut émerger", confie Hoàng Thu Trang, directrice du Comité d’organisation.

Le Festival international de courts documentaires "Viet Culture in Motion" ambitionne de renouveler le regard porté sur la culture vietnamienne, non pas comme un héritage figé du passé, mais comme une culture dynamique, en perpétuelle évolution, portée par les voix de la jeune génération.

